Festgottesdienst der Melpitzer Schützen

Melpitz. Die letzten Vorbereitungen für das diesjährige Schützenfest der Melpitzer Schützengilde am 27. Mai laufen auf Hochtouren. 1989 wurde der auf eine lange Historie zurückblicken könnende Verein wiedergegründet. Und nun soll eine Tradition auch wieder neu aufleben. TZ sprach dazu mit dem amtierenden Schützenkönig, Andreas Werner.



TZ: Was verbirgt sich hinter der Ankündigung?

A. Werner: Zunächst erst einmal lade ich alle Mitglieder unserer Schützengilde in Uniform und mit ihren Frauen am 27. Mai um 9 Uhr zum gemeinsamen Frühstück ein. Anschließend marschieren wir gemeinsam zur Kirche.



Das gab es zum letzten Mal in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts.

So ist es. Und ich möchte diese Tradition wiederbeleben. Pfarrer Matthias Taatz aus Schenkenberg konnte ich für diesen öffentlichen Festgottesdienst gewinnen. Musikalisch umrahmt wird er von der Bläsergruppe der Authausener Blaskapelle unter der Leitung von Herrn Richtscheid.



Werden die Glocken zum Gottesdienst läuten?

Nein, stattdessen ist ein Salutschießen vor dem Friedhof geplant. Ich hoffe auf eine breite Unterstützung durch andere Vereine dabei.



Was folgt nach dem gemeinsamen Ausmarsch aus der Kirche?

Dann schließt sich die traditionelle Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal an. Dabei sollen zwei Lieder gesungen werden. Dies sind „Ich hat einen Kameraden“ und die dritte Strophe des Deutschlandliedes.



Der Gedenkkranz soll diesmal auch etwas Besonderes sein?

Oh ja, der Ehrenkranz wird aus Eichenlaub gefertigt, wenn es die Natur zulässt.

Wann beginnt der offizielle Teil des Schützenfestes?

Um 13 Uhr erfolgt das Antreten mit den Gastvereinen zum anschließenden Umzug, der dann zum Festplatz führt. Übrigens gibt es für Teilnehmer und Gäste dort zuvor schon vielfältige Möglichkeiten, Mittag zu essen.