Festumzug und fliegende Dackel

Melpitz. „Brauchtumspflege ist wirkliche Kultur, weil sie von den Menschen vor Ort getragen wird. Sie wird von den Melpitzern gelebt und mit Leben erfüllt.“ Mit diesen Worten eröffnete Oberbürgermeisterin Romina Barth am Sonnabend das 29. Melpitzer Schützenfest. „Brauchtum und Tradition besitzen für die Melpitzer in ihrer über 760-jährigen Ortsgeschichte ohnehin einen besonderen Stellenwert. Mit ihrer über 200-jährigen Geschichte ist die Melpitzer Schützengilde ein prägender Bestandteil dieser Tradition im Ort.“



Um Tradition ging es auch dem Schützenkönig 2016, Andreas Werner. Denn er ließ eine Tradition wieder aufleben, die bereits in Vergessenheit geraten war: Den Festgottesdienst zum Schützenfest. Diesen gab es zum letzten Mal in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. „Ich konnte für diesen Gottesdienst Pfarrer Matthias Taatz aus Schenkenberg gewinnen. Er hat den Gottesdienst wirklich sehr schön gestaltet“, so Andreas Werner. Dieser wurde von der Bläsergruppe der Authausener Blaskapelle umrahmt. Im Anschluss gab es die Kranzniederlegung. Am Nachmittag folgte schließlich der große Festumzug.



Doch zuvor richtete Elvira Dreßen ein paar Worte an den Verein, lobte die Pflege der Traditionen und erinnerte an die Geschichte: „Im Jahr 1813 litten die Menschen der Region, denn der Krieg gegen die französischen Belagerer hatte Not und Hunger gebracht. In diesen Kriegswirren haben sich die Melpitzer unter der Führung des Windmüllers Andreas Liebmann große Verdienste erworben. So hatten sie eine sächsische Patrouille klug und geschickt durch die Wälder geleitet und es war gelungen, am Entenfang eine Gruppe verhasster Franzosen festzunehmen. In einer weiteren kämpferischen Auseinandersetzung am selben Tag verlor der Windmüller sein Leben. Als Anerkennung verlieh das Sächsische Generalgouvernement dem Ort Melpitz im Jahr 1814 das Recht, an jedem letzten Mai-Wochenende ein Schützenfest auszurichten.“ Die Melpitzer sollen stolz auf diese Geschichte sein, betont Elvira Dreßen und wünschte den Melpitzern und ihren Gästen eine gelungene Feier.



Gemeinsam mit den Gastvereinen zog die Schützengilde Melpitz durch das Dorf, holte damit die Einwohner aus ihren Häusern und runter zum Festplatz. Denn hier begann das Königsschießen. Andreas Werner musste seine Krone an den neuen König weitergeben. Dieser ist nun der Melpitzer Jens Hartmann, der bereits vor zwei Jahren den Titel Schützenkönig trug. „Ich hatte wirklich nicht damit gerechnet, aber als ich bereits beim ersten Durchgang sehr gut Abschnitt und sich das auch beim Stechen wiederholte, freute ich mich natürlich sehr über den Sieg. Was ich im kommenden Jahr zum Schützenfest an Neuheiten plane, weiß ich noch nicht. Doch die wieder auflebende Tradition des Festgottesdienstes will ich auf jeden Fall weiter führen“, sagt der neue Schützenkönig. Mit viel Musik und Tanz endete der Sonnabend erst spät in der Nacht.



Am Sonntag begeisterten die 44 Traktoren der Fahrer unter anderem aus Eilenburg, Röcknitz, Trebsen und Melpitz. Viele Besucher strömten am Nachmittag zum 14. Dackelrennen. 22 Dackel und drei Hunde im offenen Wettrennen traten an die Startlinie. Gewinner waren Vanessa Brandt aus Melpitz mit Dackel Luna mit einer Zeit von 4,3 Sekunden sowie Torsten Schürer aus Bockwitz mit Border Colli Zini mit 3,5 Sekunden Laufzeit.



„Es war ein super Schützenfest. Besonders das Dackelrennen ist bei den Gästen immer sehr beliebt. Doch auch schon der Trecker-Korso war gut besucht. Beim Festumzug sind auch immer viele Gastvereine dabei. Ich freue mich sehr auf das kommende Jahr“, so Schützenkönig Jens Hartmann. Dem kann sich Ortsvorsteher Manfred Taubert nur anschließen. Auch er ist mit dem Verlauf des Festes rundum zufrieden.