Feuerwehr für Groß und Klein

Beilrode. Bereits zu einer festen Tradition geworden ist der „Tag der offenen Tür“ der Freiwilligen Feuerwehr Beilrode, der mit einem tollen Kinderfest gekoppelt wird.

Bestens vorbereitet und mit Unterstützung vieler Helfer, darunter des Feuerwehrfördervereins Beilrode, entwickelte sich ein Tag voller Lebensfreude und mit tollen Angeboten.



Ein Höhepunkt war zweifellos die Demonstration einer Rettung von Verletzten aus einem Pkw. Aber auch die Technikschau und die Möglichkeit von Rundfahrten mit dem Feuerwehraute lockten viele Interessenten an. Am Nachmittag dann kamen die Kinder voll auf ihre Kosten. Die Gebietsverkehrswacht. Torgau hatte einen Parcour aufgebaut. Kinder- und Jugendfeuerwehr demonstrierten ihr Können.



Beifall gab es für die Vorführungen der Voltigiergruppe des Reit-und Fahrvereins Züllsdorf. Für Spiel und Spaß sorgten außerdem die passende Musik und die Hüpfburg. Auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz. Hier erwiesen sich die Feuerwehrleute als gute Gastgeber.