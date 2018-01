Feuerwehreinsatz in den Lehden: Ursache ermittelt

Update [9.1.18]:

Torgau. Ein technischer Defekt in einem Elektrogerät war nach Angabe der Kripo Auslöser für den Wohnungsbrand am Freitagabend in den Torgauer Lehden (Höhe B182/Kuh-Teich-Kurve). Über die Höhe des Gesamtschadens gab es gestern allerdings noch keine Angabe. Die Kameraden der Feuerwehren aus Torgau und Beckwitz waren an jenem Abend mit dem Löschen von Glutnestern hinter Dämmmaterialien bis 21.45 Uhr beschäftigt.

[7.1.18]: Nach einem Feuer in den Torgauer Lehden (Wohngebiet in Höhe der B-182-Kuhteichkurve) ist ein Haus seit Freitagabend unbewohnbar. Zwei Dutzend Feuerwehrleute aus Torgau, die 17.44 Uhr alarmiert wurden und die mit zwölf Kameraden aus Beckwitz wenig später Verstärkung erhielten, hatten den Brand gegen 18.15 Uhr unter Kontrolle. Die Einsatzleitung schätzte zu jenem Zeitpunkt, dass die Nacharbeiten noch gut und gerne zwei Stunden andauern können. Verletzte waren glücklicherweise nicht zu beklagen. Möglicherweise hatten sich die Flammen von einem Anbau aus ins Wohnhaus gefressen. Warum es zu dem Brand kam, war gestern Abend noch nicht ersichtlich.

