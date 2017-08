Feuerwehren messen sich in Oschatz

Nordsachsen. Jedes Jahr wieder treffen sich die Feuerwehren des Kreisfeuerwehrverbandes Torgau-Oschatz zum fairen Wettstreit im Feuerwehrwehrsportwettkampf. Die Disziplin „Aufstieg mit der Hakenleiter“ wurde bereits am 1. Juli in Taura am Steigerturm ausgetragen.



In der Nähe von Oschatz, in Hof, werden am 12. August die Kameraden und Kameradinnen den Löschangriff Nass durchführen. Bis 9 Uhr ist das Eintreffen der Mannschaften sowie die Anmeldung geplant. Ab 10.15 Uhr geht der Wettkampf dann richtig los. Zuerst werden die Frauenmannschaften an den Start gehen und im Anschluss die Männer. Jede Mannschaft erhält zwei Läufe. Die Referatsleiter, Silvio Elschner und Thomas Schimmel, sind sehr froh, dass sich eine Feuerwehr aus dem Oschatzer Bereich für die Austragung des Wettkampfes gemeldet hat. Die ersten Vorbesprechungen gab es bereits und auch die Ausschreibung für den Löschangriff ist über die Gemeinde- und Stadtwehrleiter an die Feuerwehren gegangen.



Wer trotzdem noch einmal nachschauen möchte, kann sich auf der Website www.kfv-torgau-oschatz.de informieren und die Bedingungen sowie die Anfangszeiten nachlesen. Jede Feuerwehr ist herzlich willkommen, so sollen doch neben dem fairen Wettstreit auch die Kameradschaft und Geselligkeit nicht zu kurz kommen. Zwar ist seit Anfang August die offizielle Meldefrist für die Wettkampfgruppen abgelaufen, allerdings sind am Wettkampftag selbst noch Meldungen möglich. Die drei Bestplatzierten erhalten Pokale. Alle anderen erhalten eine Urkunde.