Feuerwehren und THW übten Ernstfall

Rosenfeld. Explosionen, Feuer, Qualm, vermisste und verschüttete Personen: Die Ortsfeuerwehren der Gemeinde Beilrode waren bis auf die abgemeldeten Dautzschener am Samstagvormittag mächtig gefordert. Gemeinsam mit der THW-Ortsgruppe Torgau wurde auf dem Standortübungsplatz Holzdorf, auch bekannt als Truppenübungsplatz Rosenfeld, ein Szenario durchgespielt, das so jederzeit und überall zum Tragen kommen kann. Gut 50 Einsatzkräfte waren vor Ort.



Punkt 10 Uhr lief der Alarm auf. Wenige Minuten später waren die ersten Helfer aus Zwethau schon zur Stelle. Deren Ortswehrleiter Gerhard Howainski hatte zu jenem Zeitpunkt schon längst eine Checkliste zur Hand. Mit weiteren Beobachtern notierte sich Howainski alles – was gut und was weniger gut läuft.



Gleich drei Gebäude waren in die Übung einbezogen – die beiden großen Baracken innerhalb des militärischen Sicherheitsbereichs sowie ein davorstehendes Schuppengebäude, aus dem beim Eintreffen der Feuerwehren schon reichlich Rauch aufstieg und von wo aus die „Flammen“ bereits drohten, auf den umliegenden Wald überzuschlagen.



Im stark verrauchten Keller einer Baracke wurden zwei Personen vermisst, in der anderen galt es zwei verschüttete Personen zu retten. Und genau hier waren die feinen Spürnasen der Rettungshunde des THW gefragt. In dem langgesreckten Gebäude mussten alle Ecken und Winkel abgesucht werden. Kein leichtes Unterfangen für die Vierbeiner, zumal sich auch noch Reservisten, die parallel dazu eine Ausbildung absolvierten, im Gebäude befanden. Nachdem der erste Hund einen „Verschütteten“ angezeigt hatte, wurde zur Bestätigung noch ein zweiter Hund hinterhergeschickt. Die „Verletzten“ konnten im Anschluss daran an die Rettungskräfte des DRK übergeben werden, die ebenso vor Ort waren.



Nach eineinhalb Stunden war die Großübung beendet. Übungsleiter Gerhard Howainski aus Zwethau zog ein durchweg positives Fazit. „Es lief gut“, sagte er zufrieden. Und auch Beilrodes Bürgermeister René Vetter trat zufrieden die Heimreise an. Zuvor richtete er allen Beteiligten seinen Dank aus. cw