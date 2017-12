Fichten als Weihnachtsbaum begehrt

Taura. Der Forstbezirk Taura wird in diesem Dezember wieder zwischen 1300 bis 1400 Weihnachtsbäume an Privatinteressenten verkauft haben. Das entspricht in etwa dem Schnitt der vergangenen Jahre. „Wir haben ja auch nicht unbegrenzte Möglichkeiten, was den Bestand an Bäumen betrifft“, erklärt Dr. Gebhard Baronius, Leiter des Staatsforstbetriebes.

Auch die Einnahmen bleiben in einem überschaubaren Rahmen. Für den Forstbezirk nicht unbedingt ein großes Standbein. Dennoch freuen sich die Mitarbeiter, wenn viele Menschen in der Weihnachtszeit den Vorzug einheimischer Wälder zu schätzen wissen und einen Baum aus hiesigen Gefilden wählen. Sie sind frisch, duften herrlich und waren keiner Chemie ausgesetzt. Außerdem braucht es keine langen Transportwege. „Der Trend geht zum selber Schlagen mit der Familie“, bestätigt Dr. Baronius.

Ein Drittel des Verkaufs läuft zudem über sogenannte Firmen-Events. Heißt: Ein Betrieb macht eine Weihnachtsfeier, ordert einen Bus und Catering, spendiert der Belegschaft einen Weihnachtsbaum und lädt dazu gleich auf die Plantage ein. Mit Lagerfeuer und Glühwein ein romantischer Abend im Wald. „Das kommt prima an“, so der Mitarbeiter des Forstbezirkes. Anlaufpunkte für den Verkauf waren in diesem Jahr die Reviere Gräfendorf, Roitzsch, Jagdhaus, Wartha und Schöneiche, wo es zentrale Termine gab – was den Staatswald betrifft. Zu 40 Prozent bevorzugten die Kunden Fichten, zu 30 Prozent Nordmanntannen, zu 20 Prozent Blaufichten, der Rest wählte Kiefer.

Dazu legt der Forstbezirk extra Weihnachtsbaum-Plantagen zum Beispiel unter Stromtrassen oder auf den alten Forsthaus-Äckern an. Nach fünf bis sechs Jahren haben die Bäume eine gute Größe erreicht. Die Lücken werden gleich wieder bepflanzt. Für Spätentschlossene bietet das Revier Gräfendorf heute, am 23. Dezember, zwischen 10 und 13 Uhr noch einmal einen Verkauf an – an der Weihnachtsbaumplantage am Forsthaus (Weg in Richtung Weidenhain). Übrigens wird auch die Mistel zunehmend interessanter, die zum Beispiel als Deko auf Weihnachtsmärkten angeboten wird. Auch hier hat der Forstbezirk bereits auf die Nachfrage reagiert. Die Mistel wächst unter anderem auf Kiefern und lässt sich ernten, wenn der Baum gefällt wurde.