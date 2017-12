Filme von Senioren für Senioren

Torgau. Auch die „Medienoldies“ des Senioren-Sebsthilfe-Zentrums Torgau feierten diese Woche Weihnachten. Zu Gast in den Räumlichkeiten am Fleischmarkt war der SAEK Torgau, welches sich zusammen mit den Rentnern die von ihnen erstellten Filme ansahen. Eine Filmpremiere bei Würstchen und Kartoffelsalat sozusagen.

Seit 2013 kooperieren der SAEK Torgau (Sächsischer Ausbildungs- und Erprobungskanal) und Senioren-Selbsthilfe Zentrum aus Torgau zusammen und erstellen mit einer Seniorenredaktion verschiedene mediale Beiträge. Angefangen hat es mit Radiobeiträgen über Torgauer Themen, dann wollten die sechs Senioren auch mal audiovisuelle Beiträge ausprobieren. Zuerst wurden kleine Stop-Motion Filme gedreht, dann ein größerer und nun als Highlight eine Reportage über die Leipziger Straße in Torgau. Überschrift: „Torgauer Stadtspaziergänge“. Und das ist nur der Anfang.

Entstehen soll eine kleine Video-Reihe über die Straßenzüge Torgaus. Die Redaktion trifft sich dafür alle zwei Wochen und redet und tauscht sich aus. Im Mittelpunkt stehen dabei zumeist zwei ältere Damen auf der Couch, die sich über die alten Zeiten in Torgau unterhalten. Das wird vom anderen Teil der Redaktionsgruppe aufgenommen und dann geschnitten.

Nicht fehlen dürfen die sogenannten Schnittbilder für die Zwischensequenzen: Die Redaktion geht dafür nach draußen in die Stadt und dabei wird gerne mit der GoPro, einer kleinen, robusten Kamera, gefilmt. Janet Torres Lupp, Studioleiterin vom SAEK Torgau, dazu: „Am Anfang gab es Startschwierigkeiten. Es gab Sorgen, ob man mit der Kamera umgehen könne. Aber hatten sie die dann einmal in der Hand, bekam man sie kaum noch davon los.“

Wenn Sie also mal ältere Damen und Herren mit kleinem Schwebestativ und Actioncam in der Hand in der Stadt sehen sollten, könnte es sein, dass gerade ein weiterer Teil der Reihe „Torgauer Stadtspaziergänge“ produziert wird. Und falls Sie Lust bekommen sollten: Melden Sie sich gerne unverbindlich beim Senioren Selbsthilfe Zentrum an. Die nächste Redaktionssitzung findet wieder im neuen Jahr, am 10. Januar, statt.