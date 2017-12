Filmreife Einweihung

Da hatte Pfarrer Thomas Pfeifer wahrlich nicht zu viel versprochen: Musiker Christian Schmidt holte am Samstagnachmittag aus der Neußener Orgel alles raus. Musikalisch versteht sich. Denn rausgeholt im eigentlichen Sinne und wieder eingebaut war sie ja längst. Nur schaffte man es bislang nicht, der Einweihung des Musikinstruments einen feierlichen Rahmen zu geben.

Der fand sich nun endlich einen Tag vor dem dritten Advent. Die gut gefüllten Besucherreihen waren ob der Ankündigung, eine Mischung aus Musik und Literatur vorgesetzt zu bekommen, mächtig gespannt. Und eben jene Mischung hatte es mächtig in sich. Statt als Pfarrer erlebte man Thomas Pfeifer als reimenden Autoren und Schauspieler. Er erzählte unter anderem von einem Wurm, der sich zur Kirchglocke aufmachte, weil dort eine leckere Musliflocke klebte. Er erzählte auch von einem ganz besonderen Weihnachtsschaf, dem Gottes Engel erschienen war und er erzählte von Paul und Fred, zwei Kirchenmäusen, die vorm Krippenspiel die teure Myrrhe stibitzten.

Der ohnehin schon hohe Unterhaltungswert wurde durch das Orgelspiel Christian Schmidts gesteigert. Der Presseler ließ dabei nicht nur die Titanic oder die Black Pearl aus „Fluch der Karibik“ durchs Gotteshaus schippern. Vor allem das musikalische Finale mit „Indiana Jones“ oder auch den Weihnachtsweisen „White Christmas“ und „O du fröhliche“ hatte es in sich. Der Applaus war dem Organisten danach gewiss.

Für etwa 30000 Euro war die wegen der Dachsanierung ausgebaute Orgel bereits im vergangenen Jahr saniert worden. Die Summe wurde größtenteils aus Stiftungsgeldern getragen. Zudem kamen Spenden aus der Bevölkerung zusammen. Für die Arbeiten zeichnete das Unternehmen Mitteldeutsche Orgelbau A. Voigt mit Sitz in Bad Liebenwerda verantwortlich.

Im Anschluss an die musikalische Lesung ging es für die meisten der Besucher gleich noch auf den Weihnachtsmarkt vor die Gaststätte. Nachdem auch hier bislang die alten Belgeraner Marktbuden zum Einsatz kamen, diese mittlerweile jedoch ausrangiert sind, hatte Andreas Symmank gleich mal zwei nigelnagelneue Buden auf den Platz gestellt. Eine dritte Bude, aus der Kuchen gereicht wurde, komplettierte dann das Ganze.