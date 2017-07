Fink: "Ich nenne das Vandalismus"

Was war passiert? Um den Forderungen des Kommunalen Schadensausgleichs (KSA), dem Sachversicherer für alle Kommunen, nachzukommen und den Badebetrieb in Form einer Badestelle – dieser Vorschlag war während der letzten Gemeinderatssitzung aufgekommen (TZ berichtete) und wurde an den KSA weiter gereicht – wieder aufnehmen zu können, hatten die Großwiger im Laufe der letzten Woche mit der Umsetzung erster Maßnahmen vor Ort begonnen.

Eine Badestelle müsse jedoch räumlich abgegrenzt sein von den angrenzenden Sportanlagen, weshalb ein Zaun aufgestellt werden sollte. Die entsprechenden Pfeiler waren auch bereits einbetoniert. Doch Tür, Tor und Maschendraht konnten in den folgenden Tagen nicht mehr hinzugefügt werden, denn in der Nacht von Freitag zu Samstag wurden die Pfeiler fein säuberlich am Sockel umgeknickt und damit unbrauchbar gemacht. „Das war natürlich ein Nackenschlag für uns“, musste Fink daraufhin eingestehen, da jede Verzögerung einer möglichen Wiedereröffnung des Bades noch in dieser Saison entgegensteht.

Fink vermutet, der Zerstörungswille rühre aus „Unkenntnis und Frust darüber, dass wir das Bad zumachen wollen.“ Das sei jedoch gar nicht die Absicht der Gemeinde, wandte er sich energisch dagegen. „Das wollen wir auch nicht. Nur ist es unsere Pflicht, uns an die geltenden Rechtsvorschriften und Sicherheitsaspekte zu halten, vor allem dann, wenn wir darauf hingewiesen werden.“ Die Richtlinien und Vorschriften hätten sich im Laufe der Zeit geändert, dies müsse berücksichtigt werden.

„Nun arbeiten wir mit Unterstützung der Rechtsabteilung unserer Verwaltungsgemeinschaft, der Stadt Torgau zusammen, um eine tragfähige Lösung zu finden.“ Hierzu habe man dem KSA umfangreiches Material zugestellt. Der Versicherer habe daraufhin kurzfristig schriftlich darauf reagiert und sei auch bemüht, eine Lösung zu finden, die der Situation gerecht wird. „Es geht derzeit noch um Detailabstimmungen“, so Fink. In der kommenden Woche sitzt dann der Großwiger Ortschaftsrat mit Mitgliedern aus dem Dreiheider Gemeinderat zusammen, um eine tragfähige Lösung zu finden.

Eventuell könnte es in der Folge auch eine Bürgerversammlung geben, um auch dort Verständnis zu erlangen. Natürlich „arbeiten wir nun mit Hochdruck und in Zusammenarbeit mit der Polizei daran, den oder die Schuldigen zu finden, um solche Straftaten im Keim zu ersticken. Für Hinweise aus der Bevölkerung wären wir sehr dankbar. Es war ja schließlich zum Schaden aller“, machte Fink klar.

Mitte Mai hatte der KSA für die Gemeinde Dreiheide im Rahmen eines Informationsschreibens, welches an alle Kommunen gegangen ist, informiert, dass mit den aktuellen Gegebenheiten vor Ort ein vollumfänglicher Versicherungsschutz nicht gegeben sei. Das Schild „Baden auf eigene Gefahr“ und die Umzäunung reiche nicht aus, um die Kommune aus der Verantwortung zu entlassen, Elemente wie die – bereits seit längerer Zeit gesperrte – Rutsche oder der Steg würden dazu führen, dass zwingend ein Schwimm- beziehungsweise Bademeister benötigt werde. Eine sofortige und bis auf Weiteres geltende, komplette Einstellung des Badebetriebes war die Folge.