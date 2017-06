Finsterbuch hofft auf einen Start in Misano

Motorsport. Die Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr von Toni Finsterbusch hat sich zerschlagen. Der Kawasaki-Pilot vom Team Agro On-Benjan muss nach dem vierfachen Zehenbruch, den er sich beim Rennen in Imola zugezogen hatte, doch länger pausieren.

Ursprünglich wollte der 23-Jährige aus Hohenossig schon am vergangenen Wochenende am vierten Lauf der Superstock 1000 Europameisterschaft in Donington teilnehmen, doch er darf den linken Fuß weiterhin nicht belasten.

„Die Schwellung ist zwar halbwegs raus, aber es dauert noch ein bisschen, bis ich wieder richtig laufen kann“, sagt Finsterbusch. Momentan trägt er eine Schiene und schleppt sich auf Krücken durch die Lande. Eine Physiotherapie soll verhindern, dass allzu schnell allzu viele Muskeln dahin schwinden.

Wenn es gut läuft, kann der frühere WM-Fahrer ab der nächsten Woche auf die Schiene verzichten, will dann behutsam die Belastung steigern. Dennoch glaubt er daran, beim nächsten Rennen in Misano am 18. Juni wieder auf der Maschine zu sitzen. „Ich bin optimistisch. Kann natürlich sein, dass mir dann noch ein wenig Kraft und Beweglichkeit fehlen“, erzählt Finsterbusch.

Ohne ihn lieferten seine Mannschaftskollegen in Donington die nächste Nullrunde ab, sprich, sie kamen ohne EM-Punkte heim. Schlimmer noch: Ersatzmann Kyle Wyman stürzte im Freien Training, zog sich eine Gehirnerschütterung zu und fiel für den Rest des Wochenendes aus.

Wayne Tessels kam bei seinem Abflug mit dem Schrecken davon, dafür zerlegte er sein Arbeitsgerät komplett. „Das ist natürlich für das Gefühl vor dem Rennen nicht gerade förderlich“, meinte Finsterbusch. Wohl wahr, Tessels schied bereits nach der ersten Runde aus.

So sah vom Team Agro On-Benjan lediglich Glenn Scott die Zielflagge. Der Schotte kam auf Rang 16, verfehlte so einen Punkt um drei Sekunden. „Das ist nicht gerade ein schönes Ergebnis. Da hat sich das Team bestimmt mehr erhofft“, mutmaßte Finsterbusch. Zumal mit Toprak Razgatlioglu ein Kawasaki-Pilot den Sieg holte.

