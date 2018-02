Fischimbiss öffnet voraussichtlich im März

Ursprünglich war die Eröffnung des Fischkiosks am Großen Teich, nahe des Kreisverkehrs an der B 182, für August letzten Jahres angesetzt. Vor einem Monat visierte Georg Stähler, Inhaber der Teichwirtschaften Wermsdorf-Torgau, eine Eröff- nung im Februar an. Doch daraus wird nichts. „Das Sturmtief ,Friederike‘ hat einige Schäden, unter anderem am Dach des Kiosks, verursacht. Diese müssen nun erst einmal beseitigt werden“, erklärte Angela Stähler, Tochter von Georg Sta¨hler und Mitarbeiterin bei den Teichwirtschaften Wermsdorf-Torgau, gegenüber der TZ. „Wir hoffen nun, dass die Eröffnung Anfang März erfolgen kann.“

Die Eröffnung des Fischkiosk ist nun schon eine ganze Weile in Planung. Bereits im Juli 2017 wurde verkündet, "die Eröffnung stdehe kurz bevor." Daraus wurde nichts und auf Nachfrage der TZ erzählte Teichwirtschaft-Besitzer Georg Stähler dann im November, es seien nur noch Restarbeiten zu erledigen, "Land in Sicht für den Fischkiosk." Es verging wieder einige Zeit und im Januar dieses Jahres wurde nochmal nachgefragt. Es habe amtlicherseits einiges zu erledigen gegeben, aber eine Eröffnung im Februar stehe nun definitiv fest.