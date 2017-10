Fischkönigin "an der Angel"

Wer anbiss überraschte jedoch nicht: Es war die mittlerweile 17. Sächsische und Wermsdorfer Fischkönigin Lisa I, die er da an Land zog. Wofür? „Na für unseren Weihnachtsmarkt“, lachte der Hans Dampf der Rolandstadt. Der mittlerweile 26. Weihnachtsmarkt lockt am 9. Dezember wieder die Besucher auf den Marktplatz vors Rathaus. Fischkönigin Lisa Keil, sie ist übrigens 19 Jahre alt, wohnhaft in Wurzen und absolviert eine Ausbildung zur Erzieherin, nahm die Einladung Wecks – wie auch schon ihre Vorgängerinnen – dankend an.

Sie ist die 15. Fischkönigin, die nach Belgern kommt. Sie freue sich schon sehr darauf und habe von ihren Vorgängerinnen nur schöne Sachen gehört, verriet Karl-Otto Weck gegenüber der Heimatzeitung. Bereits am 2. Dezember, also eine Woche zuvor, dürfte Belgern mit dem Advent in den Höfen wieder zahlreiche Besucher begrüßen. Insgesamt 23 Höfe werden dabei in einem vorweihnachtlich geschmückten Ambiente zu erleben sein. Organisator ist hier die Interessengemeinschaft Oschatzer Tor.