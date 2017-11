Flüchtlinge probieren sich in der Pflege

Torgau. Das Europäische Bildungswerk (EBG), bei dem Mimosa Berisha, Ali Alsawihili und Mouloud Zaidi diverse Integrationsmaßnahmen, absolviert hatten, gab ihnen nun die Chance, sich auszuprobieren. „Alle drei kamen zu mir und fragten, ob sie ein Praktikum in der Altenpflege machen können“, rekapituliert Grit Blume, Leiterin des EBG in Torgau. „Wir haben mit dem Seniorenzentrum VITARIS, einer Tochtergesellschaft des Torgauer Johann Kentmann Krankenhauses einen guten Partner, mit dem wir schon zuvor gut zusammengearbeitet haben.“



Allerdings noch nicht mit Flüchtlingen. Doch das ist für das Seniorenzentrum kein Problem. Der Pflegedienstleiter des Hauses, Ingo Stengl, hat da eine klare Meinung: „Woher die Leute kommen, ist doch egal, wichtig ist doch bloß, dass die Praktikanten die Voraussetzungen mitbringen, um den Job ausfüllen zu können.“

Also legten die Drei los. Zunächst mit Helferarbeiten im Präsenzbereich beginnend, schafften es die beiden aktuell in Torgau lebenden Männer und die Belgeranerin schnell das Vertrauen der Bewohner zu gewinnen. Kleinere helferische Tätigkeiten im anschließenden Pflegebereich wurden ebenso von allen gut gelöst.



Es galt, einfach Zeit mit den Bewohnern des Pflegeheimes zu verbringen, sie durch den Alltag zu begleiten. „Viel mehr geht dann allerdings nicht, weil die entsprechende Ausbildung fehlt“, so Stengl. Ob eine Ausbildung im Pflegesektor überhaupt Sinn mache, gelte es ja mit dem Praktikum herauszufinden. Doch diesbezüglich konnte Stengl seinen Praktikanten, die auch in ihrer Heimat zuvor keine Erfahrungen in der Pflege gemacht hatten, Hoffnung machen. „Grundsätzlich haben sie das Zeug dazu, auf diesem Gebiet zu arbeiten. Ob es vom Prinzip her passt, das merkt man immer schon nach wenigen Tagen.“ Einstellung und Motivation stimmten, der Umgang mit den Bewohnern, die durchaus angetan waren von ihren neuen Helfern, auch. „Zumindest für eine Ausbildung zum Pflegehelfer wären alle drei qualifiziert.“



Und mindestens die empfehle er für den Job. Im Seniorenzentrum VITARIS, das sich selbst am oberen Ende bezüglich des Betreuungsniveaus einordnet, sei eine mindestens zwölfmonatige Ausbildung wünschenswert, den Pflegehelfer gibt es jedoch auch schon in kürzeren Zeiträumen.

Ein Problem, das sich im Verlauf des praktischen Monats der Flüchtlinge im Altersheim herausstellte, vertiefte Ingo Stengl in der Auswertung dann doch noch: „Die Sprache. Da gab es ab und an noch Verständigungsprobleme. Diese Klippen konnten dann zwar meistens ziemlich clever umschifft werden. Aber in dem Bereich besteht schon noch Verbesserungsbedarf.“



Die drei Flüchtlinge zogen nach Ablauf ihrer Zeit im Seniorenzentrum ebenfalls ein grundsätzlich positives Fazit und können sich weiterhin vorstellen, in dem Bereich eine Ausbildung zu beginnen und sind bereits wieder beim EBG und Grit Blume vorstellig geworden, denn über den Bildungsträger besteht für das Trio die Chance, auf einen entsprechenden Ausbildungsplatz vermittelt zu werden.