Flammen hatten bereits den Küchenboden erfasst

Torgau. Demnach hatte eine 45-Jährige die Rettungsleitstelle darüber informiert, dass in der Küche ein Feuer ausgebrochen sei. 28 Kameraden der FFW Torgau waren schnell vor Ort, Rettungswesen und Polizei ebenfalls. Der Brand in der Küche konnte zügig gelöscht werden. Anschließend wurden die Räumlichkeiten belüftet.

Was war passiert?



Während die Wohnungsinhaber in einem anderen Zimmer gegessen hatten, wurde in der Küche, auf dem eingeschalteten Herd, ein Topf mit Öl oder Fett unbeaufsichtigt zurückgelassen. Durch die Hitze im Topf entzündete sich mit hoher Wahrscheinlichkeit der Inhalt. Dadurch fiel der Topf von der Herdplatte auf den Küchenboden und der Belag geriet sofort in Brand. Dadurch entwickelte sich starker Rauch im Bereich der Küche, des Flures und in der Folge auch im Treppenhaus. Die 31-jährige Wohnungsinhaberin und ein 32-jähriger Mann versuchten, gemeinsam das Feuer mit Decken und Tüchern zu ersticken. Das gelang ihnen nicht. Anschließend warfen sie den „heißen“ Topf und die Decken und Tücher aus dem Fenster auf den Hinterhof.



Auf Grund des Rauches wurden insgesamt vier Personen (32, m; 31, w; 45, w und 6 weiblich) mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht und ärztlich versorgt. Eine Evakuierung war nicht nötig, da der Brand und die Rauchentwicklung schnell bekämpft werden konnte. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.