Fleißig durch den Jahreswechsel

Für die Torgauer Feuerwehr und Polizei gab es zum Jahreswechsel zwei etwas größere Einsätze, zu denen sie alarmiert wurden und ausrückten. Ein brennendes Carport in der Nonnenstraße in Torgau rief gegen halb 1 die Freiwillige Feuerwehr Torgau auf den Plan. 26 Kameraden mit vier Fahrzeugen waren vor Ort. Das Feuer drohte zu diesem Zeitpunkt bereits auf das Wohnhaus überzugreifen. Dies konnte erfolgreich verhindert werden. Bis circa halb 3 hat der Einsatz an der Überdachung gedauert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Einige Kameraden fuhren mit einem Fahrzeug direkt zum nächsten Einsatz. Ein Container in der Eilenburger Straße Höhe des Zoofachhandels Zoo und Co brannte. Auch dieses Feuer hatten die Einsatzkräfte schnell im Griff. Ansonsten gab es für die Kameraden in der Silvesternacht keine weiteren Einsätze in der Großen Kreisstadt. In Welsau wurden im Zinnaer Weg außerdem neben einem Briefkasten auch die Heckscheibe eines parkenden Pkw demoliert. Am Neujahrsmorgen schlug dann die Stunde der Mitarbeiter des City-Dienstes der Stadtwerke Torgau. In mehreren Trupps rückten diese im ganzen Stadtgebiet aus und räumten Straßen und Plätze frei von den Überresten des Abends.