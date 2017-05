Fleischern war nicht alles Wurst

Köllitsch. Für Vegetarier war das, was da in der vergangenen Woche im Köllitscher Lehr- und Versuchsgut auf den Tisch kam, definitiv nix. Doch den Prüfern war das so ziemlich Wurst: Der sächsische Fleischer-Innungsverband hatte im Ostelbischen erneut zu einer Leistungsschau raffinierter Fleisch-Erzeugnisse geladen. Eine Jury, gespickt mit Fleischermeistern und Veterinären, nahm sich der insgesamt 95 eingereichten und zumeist vakuumverpackten Proben an. Alle Fleischsorten waren zugelassen.



Und der Einfallsreichtum der Produzenten kannte auch diesmal keine Grenzen: Tomatenleberwurst, Salamistangen mit Waldblütenhonig, Spargelleberwurst oder auch Bierbeißer mit Malzextrakt – die Geschmacksrezeptoren der Prüfer konnten sich über Abwechslung wahrlich nicht beklagen. Ein Teilnehmer wollte sogar mit einem Waschbärschinken punkten. „Ausbaufähig“, lautete das freundliche Urteil der Experten, von denen noch niemand den zumeist nachtaktiven Jäger zwischen den Zähnen hatte.



Insgesamt 56 Goldmedaillen, 34 Silberplaketten und viermal Bronze vergaben die Juroren. Nach Angabe von Landesinnungsmeister Thomas Keller ein sehr gutes Ergebnis. Zum Vergleich: Im Jahre 2006 erhielt nur eine Handvoll Produkte eine Goldmedaille. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer ging damals leer aus. Keine Medaille gab es 2017 lediglich für ein Produkt.



Die Prüfer arbeiteten bei der Bewertung der Proben eine ganze Latte an Qualitätsmerkmalen ab. Für einen Schinken vom Deutschen Sattelschwein, der schon rein optisch einen hohen Fettanteil aufwies, konnte es da schon keine Goldmedaille mehr geben. Zwischen fünf und sechs Proben hatten die Prüfer jeweils zu benoten. Neutralisiert wurde zwischendurch immer wieder mit Wasser und Brot. Zu den Juroren gehörte übrigens auch der Torgauer Fleischermeister Sebastian Hanke, der selbst mit fünf Erzeugnissen am Start war. Seine Ausbeute: 3xGold, 1xSilber und 1xBronze. Neben Hanke hatten noch weitere Prüfer eigene Erzeugnisse eingereicht. Damit es zu keiner Verzerrung des Wettbewerbs kam, wurde penibel darauf geachtet, dass jeder Prüfer ein ihm unbekanntes Erzeugnis vorgesetzt bekam.



Die besten Produkte werden diesmal erst im November bei einer Messe in Leipzig benannt. Im vergangenen Jahr waren diese auf acht Kategorien verteilt.cw