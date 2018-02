Fliegersause im Volkshause

Schildau. Der Faschingsclub Schildau hatte sich am vergangenen Sonnabend vorgenommen, pünktlich seinen Flughafen in Schildau zu eröffnen. Jede Menge Fluggäste sowie Piloten und Stewardessen kamen durch eine Sicherheitsschleuse ins Schildauer Terminal.

Die Eröffnungsshow startete pünktlich mit einem süßen Fünkchenmarsch und einem grandiosen Funkenmarsch. Prinz Andy der I. wachte mit seiner Prinzessin Theresa über dem Geschehen. Dann war es endlich soweit, der erste Flieger mit dem Ziel Südpol wurde bereitgestellt. Die Kleinsten zeigten stimmungsvoll, wie Pinguine und Eskimos am Südpol tanzen. Danach mussten jedoch alle Passagiere feststellen, dass der Flug gecancelt wurde.

In einer Tanzpause wurde nach der Lösung des Problems geforscht. Unterdessen wurde der zweite Flieger mit dem Ziel Oslo bereitgestellt. Nun bekamen alle einen Einblick in das Leben der Wikinger und Wickie schaukelte singend durch den Saal. Leider wurde aus unerklärlichen Gründen auch dieser Flug gecancelt. Schon rollte der dritte Flieger auf die Startbahn. Dieser Flug sollte nach Las Vegas gehen. Die Minifunken präsentierten die Show-Metropole. Die Vorfreude auf diesen Flug wurde jedoch sofort genommen, da auch dieser Flug aus unerfindlichen Gründen gestrichen wurde.

Nach einer Tanzpause wurde der vierte Flieger angezeigt. Dieser sollte wieder über den großen Teich und diesmal nach Charleston fliegen. Da lag es natürlich nahe, die wartenden Fluggäste mit einem tollen Charleston-Tanz einzustimmen. Nachdem auch der vierte Flieger nicht abheben konnte, ging das Flughafenpersonal der Sache auf den Grund. Auf dem Flughafengelände hatte sich eine sehr seltene einheimische Froschart breitgemacht. Diese galt es mit Hilfe der Prinzessin zu entzaubern. Und tatsächlich wurden aus den Fröschen Prinzen. So hatte der Faschingsverein mit einem Schlag wieder eine ganze Prinzengarde und der Flugbetrieb konnte beginnen.

Es folgten eindrucksvoll die Sicherheitshinweise der Stewardessen. Die Flugkapitäne trugen ihre Stewardessen tanzend herein. Zu guter Letzt wurde ein riesiger Flieger, wie ein Puzzle, auf der Bühne zusammengesetzt. Dieser konnte nun ungehindert starten. Somit war der Flughafen pünktlich eröffnet. Fluggäste und Flughafenpersonal tummelten sich ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden auf dem Gelände. Am Sonntag wurde der Flughafen von vielen Kindern in Beschlag genommen. Die Bonbon- und Pfannkuchenmänner wurden mit Freude erwartet. DJ Steven und der Elferrat hatten wieder viele Spiele vorbereitet.

Übrigens: Am Freitag wird es auf dem Flughafengelände eine Ladies-Night geben. Dazu sind alle Frauen herzlich eingeladen. Wer sich den Schildauer Flughafen einmal ansehen möchte, kann dies gern auch am Sonnabend zum Seniorenfasching machen. Der FCS freut sich über jeden Gast. Am Sonntag wird die Tradition des Faschingsfrühschoppens durchgeführt. Es wird ein unterhaltsamer Vormittag mit ganz anderem Programm, den sich keiner entgehen lassen sollte.

>>> Hier gehts zur Bildergalerie <<<