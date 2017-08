Flott und stark gelaufen

Laufsport. Am vergangenen Samstag wurde in Bad Schandau die 2. Auflage des Elbe-Schrammstein-Laufes veranstaltet. Obwohl noch relativ neu, freuten sich die Organisatoren über die große Läuferschar auf den angebotenen Distanzen über 500 m, 2 km, 5 km , 10 km sowie auf der Halbmarathondistanz von 21,1 km. Unter den Startern waren auch Läufer vom SV Klitzschen 1920 vertreten. Die Strecke dieses wunderschönen Landschaftslaufes verlief auf dem Elberadweg bis hinein ins Nachbarland Tschechien.

Trotz der frühmorgendlichen Startzeiten hatten die Läufer mit den hohen Temperaturen zu kämpfen und die sechs Trinkstationen waren gerade so ausreichend. Jonas Zschiesche, Handballer vom VfB Torgau, belegte beim 5-km-Lauf mit seiner Zeit von 26:43 min den 2. Platz in der AK M12/13. Willi Kanitz, Sven Zschiesche und Pia Jahn vom SV Klitzschen hingegen hatten für die Halbmarathonstrecke gemeldet. Für Willi Kanitz bedeute die Zeit von 1:58:03 h am Ende wieder einmal Platz 1 in der AK M70. Kurz vor ihm finishte Vereinskollege Sven Zschiesche – 1:56:15 Stunden, Platz 8 AK M40. Auch für Pia Jahn bedeutete die Zeit von 2:09:35 Stunden Platz 1 der AK W 55.