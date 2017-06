Flotte Tänze und heitere Stimmung

Denn es war das Abschlusskonzert der Wildschützer „Lindenblüten“, die mit dem„Schlosschor-Hohenprießnitz sowie verschiedenen Soloinstrumentalisten gemeinsam musizierten. „Unsere Chorleiterin Ingrid Tuchel verabschiedet sich in den Ruhestand, sodass dieses Konzert das letzte unter ihrer Leitung war. Wir hoffen im Stillen, dass wir irgendwie noch weiter machen. Wir geben uns noch nicht auf“, betont Ingrid Tuchel.

Das Abschlusskonzert leitete das Wildschützer Lindenfest ein. So wurde am Samstag beim Tanz unter den Linden mit DJ Helmut der Stern-Disco Schildau und mit Showeinlagen des ECC Eilenburg ordentlich gefeiert. Der Sonntag startete mit dem Mittagstisch. Denn das „Eiscafé Capri“ bot schmackhafte Gerichte an. Zur Kaffeezeit trat schließlich der Torgauer Carneval Club auf den Plan. Von schönen Tänzen bis hin zu humorvollen Showeinlagen hatten die Torgauer alles im Gepäck und brachten die Gäste, die zahlreich beim Fest waren, mehrfach herzhaft zum Lachen. Während die Carnevalisten ihr Programm zeigten, verteilte Ingrid Tuchel, Mitglied des Heimatvereins Wildschütz, die Sachpreise aus der Verlosung.

„Die Sachen wurden uns alle von den Wildschützern gespendet. Es sind wirklich viele tolle Preise zusammengekommen“, sagt das Vereinsmitglied. Einen weiterer Programmpunkt bildeten die Geschwister Schwan aus Wildschütz, die mit tollen Tänzen begeisterten. Hingucker waren auch die tollen Kleidungsstücke von Karin Woldach aus Oschatz. „Die Sachen organisiere ich bei der Modemesse in Leipzig. Bei Festen wie dem Lindenfest in Wildschütz präsentieren wir sie. Die Stücke können bei mir gekauft werden. Die Models werden durch die Vereine organisiert oder ich suche welche aus dem Publikum“, sagt Karin Woldach. So verlebten die Gäste noch einen schönen Sonntagnachmittag in Wildschütz und genossen das gemütliche Beisammensein.