Forstbezirk Taura eröffnet am Samstag die Drückjagdsaison

Torfhaus/Taura. Die Männer und Frauen werden auch in diesem Jahr aus mehreren Bundesländern erwartet, wobei das Gros aus Sachsen kommt. Glock rechnet mit 25 bis 30 Treibern sowie zehn zusätzlichen Helfern aus dem Forstbezirk. Im Einsatz sind zudem 20 Hunde. Bejagt wird ein etwa 1100 Hektar großer Teil des Reviers Schöneiche, in dem sich momentan sehr viel Schwarzwild hält.



Gerade die Schwarzkittel drängen immer stärker in den Fokus der Jägerschaft. Und das nicht nur wegen ihrer Anzahl – allein die bisherigen Abschusszahlen liegen etwas über denen der Vorjahre. Ein Ausbruch der amerikanischen Schweinepest in Süd-Ost-Tschechien erfordere eine erhöhte Aufmerksamkeit, obgleich Glock vor Panikmache warnt. Trotzdem erfolge bei den anstehenden Drückjagden eine erhöhte Blutprobenentnahme bei Schweinen. Bereits am Freitag wird in der katholischen Kirche Eilenburg (Bernhardistraße 21) ein Hubertusgottesdienst gefeiert. Hierzu laden neben dem Forstbezirk Taura auch der Jagdverband Delitzsch und Pfarrer Ulrich Schade ein. Los geht es

19 Uhr. Für die musikalische Ausgestaltung des Abends sorgt die Parforcehorngruppe aus Taucha.



Unterdessen haben die Forstleute auch schon das Weihnachtsfest im Blick. Und was gehört zu einem richtigen Weihnachtsfest dazu? Richtig. Ein schönes Bäumchen. Genau dieses kann wie gewohnt beim TZ-Weihnachtsbaumfest geschlagen werden, das die Heimatzeitung gemeinsam mit dem Forstbezirk am 17. Dezember von 10 bis 13 Uhr bei Weidenhain organisiert. In Höhe des Pretzschauer Forsthauses wartet auf die Gäste eine etwa drei Hektar große Plantage, auf der gewiss jeder seinen Lieblingsbaum findet. Ob Kiefer, Fichte oder Schwarzkiefer – die Bäume sind etwa zehn Jahre alt und wuchsen ohne den Einsatz von Chemie auf.