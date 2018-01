Fort mit dem Feiertagsmüll

Zu Heiligabend stapeln sie sich unter dem Weihnachtsbaum: liebevoll, in Geschenkpapier eingepackte Präsente. Doch so schön sie auch aussehen und so groß die Freude der Kinder beim Auspacken ist, die Entsorgung des „Feiertagsmülls“ bedeutet für die Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH (A.TO) Arbeit. Allerdings hält sich die Masse von Geschenkpapier und Co. in Grenzen.

„Signifikante Mehrmengen an Abfall, der über die Weihnachtsfeiertage anfällt, verzeichnet die A.TO nicht. So wurden in diesem Jahr in der Stadt Torgau am 13. Dezember 1105 Leerungen und am 27. Dezember 1046 Leerungen von 120-Liter-Restabfallbehältern durch das elektronische Behälteridentifikationssystem registriert. Auch im Bereich der Verpackungen liegt der Mehranteil unter zehn Prozent“, erklärt der Einsatzleiter des Betriebshofes Torgau, Roger Hagen. Daher brauche die A.TO auch kein weiteres Personal für die Entsorgung des zusätzlichen Mülls.

Genauso verhält es sich am letzten Tag des Jahres, denn zusätzliche Touren beziehungsweise Entleerungen der Restabfallbehälter aufgrund des anfallenden Silvestermülls werden von der A.TO nicht durchgeführt. Die einzige Veränderung, die sich gebietsweise ergibt, ist die Verschiebung der Abholung des Unrats: „Die Leerung der Papier- und Restabfallbehälter sowie die Abholung des gelben Sacks in den Orten, die ursprünglich am 01.01.2018 angefahren werden, wird am Sonnabend, dem 06.01.2018, nachgeholt.“ Dies kann auch im Abfallkalender 2018 nachgelesen werden.