Fröhliches Rätselraten im Internet

Torgau. Was hat es mit dem kuriosen Bild der Gänse auf sich?

Diese Frage stellte sich in dieser Woche die Facebook-Gemeinde, als das Kulturhaus eben jenes Foto auf seiner Seite postete. „Auf welche Veranstaltung wollen wir darauf hinweisen?“ stand dazu noch im Begleittext. Fröhliches Rätselraten war also bei den Internetnutzern angesagt. Die goldene Gans, das Gänsebrunnenfest oder der Gänsemarkt waren dabei nur einige der Antworten, die sich jedoch allesamt als falsch herausstellten. Der Nutzer Dietmar Lapschies traf dann aber gestern Nachmittag doch noch ins Schwarze: bei dem ominösen Bild handelte es sich um die Ankündigung des Jubiläumskonzertes der Kultband Renft. Dieses findet am 4. November im Torgauer Kukturhaus statt. Die Verbindung zum Gänsebild kommt durch den Kulthit „Gänselieschen“ von Renft zustande, welchen die Band im Jahr 1973 veröffentlichte.