Frühes Aufstehen war angesagt

5.30 Uhr starteten die Torgauer Gewichtheber, noch etwas verschlafen, am Samstag nach Lüchow im Wendland (Niedersachsen), zur nunmehr 5. Auflage des GNS-Pokals. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl wurde es ein langer Tag. Die erste Gruppe startete 10 Uhr, die letzte 18 Uhr.

Gleich in der ersten Gruppe durften John Marten Schmidt und Florian Scholz ihr Können auf der Plattform unter Beweis stellen. John Marten zeigte einen guten Wettkampf. Er schaffte erstmals sechs gültige Versuche in die Wertung zu bringen und erzielte mit 23 kg im Reißen und 29 kg im Stoßen persönliche Bestleistungen. Mit diesem gelungenen Auftritt konnte der junge Beilroder am Ende Platz 5 für sich verbuchen. Ebenfalls in der Gruppe Kinder bis 12 Jahre ging der erfahrene Florian Scholz an die Hantel.

Im Reißen bewältigte das SSV-Talent mit 42 kg die höchste Last dieser Gruppe. Im Stoßen musste der Torgauer den Anfangsversuch wegen einer kleinen Unachtsamkeit wiederholen: Er hatte die locker gehobene Last von 46 kg vor dem Ablasssignal heruntergelassen. Nach einer Wiederholung schaffte er dann im dritten Versuch sicher 50 kg. Damit erkämpfte er mit über zehn Punkten Abstand den 1. Platz vor zwei polnischen Gewichthebern.

In der Gruppe Schüler (13 bis 15 Jahre) gingen gleich drei SSV-Athleten an den Start: Im Jahrgang 2004 zeigte der Arzberger Erik-Steven Berger, dass er in den letzten Wochen gut trainiert hatte. Und so bewältigte er im Reißen mit 39 kg die Höchstlast dieser Altersklasse und eine neue Bestleistung. Im Stoßen dasselbe Spiel. Mit 47 kg Höchstlast und persönliche Bestleistung.

Am Ende belegte Erik bedingt durch das höhere Körpergewicht Platz zwei zwischen zwei Sportfreunden aus Polen. Im Jahrgang 2003 trat Clemens Schlegel an die Hantel. Auch Clemens wollte Bestleistungen produzieren und tat das auch. So konnte der Mehderitzscher im Reißen 44 kg zur Hochstrecke bringen. Im Stoßen wuchtete er dann 50 kg sicher über den Kopf.

In der Endabrechnung mit drei Punkten Vorsprung vor dem folgenden Heber aus Lüchow Platz 4. Im Jahrgang 2002 trat Tony Berndt an. Er zeigte sich motiviert und konnte im Reißen Bestleistung mit 50 kg erheben.

Auch im Stoßen sicherte er sich eine neue Bestmarke mit 60 kg. In der Summe erzielte der junge Greudnitzer damit einen guten 3. Platz.

In der Mannschaftswertung erzielten die Sportler vom SSV 1952 Torgau Platz 5.