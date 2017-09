Fragen rund um Diesel und Elektromobilität

Torgau. Die Torgauer Zeitung fragte beim wissenschaftlichen Projektbegleiter René Nowak nach, wie das Angebot angenommen wurde.



TZ: Waren Sie mit der Anzahl der Besucher zufrieden?

R. Nowak: Durchaus. Wir konnten etwa 600 Leute bei uns begrüßen, darunter elf Schulklassen, die vor allem Workshops und Berufcoachings gebucht hatten.



Wofür interessierten sich die Personen am meisten?

Generell muss ich sagen, dass die Menschen der Technologie sehr aufgeschlossen gegenüber standen. Besonders beliebt waren Themen rund um die derzeit in der Diskussion stehende Diesel-Technologie und die Elektromobilität. Außerdem hat viele die intelligente Feuerwehrjacke „SensProCloth“ der ITV Deukendorf sehr fasziniert. Diese misst über GPS-Signale die Vital-Parameter der Feuerwehrmänner und ermöglicht somit einen sichereren Einsatz.



Gab es auch Lehrer, die Ideen von Ihnen in den Unterricht integrieren wollen?

Tatsächlich, die gab es. Wir haben mit den Schülern oft organische Solarzellen aus Farbstoffmolekülen hergestellt. Dieser Versuch lässt sich leicht mit Hausmitteln wie Hibiskustee nachmachen und das möchte eine Lehrerin übernehmen.



Haben Sie Überraschungen in Torgau erlebt?

Am Montagmorgen, noch bevor die erste Klasse kam, hat es unseren Stromkasten, der den Truck mit Elektrizität versorgt, entschärft. Doch die Stadt hat uns schnell geholfen. Nachdem die Sicherungen ausgetauscht waren, hat alles wieder rechtzeitig funktioniert.