Freiwillige Helfer seit sieben Jahren

Torgau. Der Bundesfreiwilligendienst wird sieben Jahre alt. Wir haben einmal nachgefragt, was dieses Projekt so besonders macht und ob es nach wie vor noch gut ankommt:

Eine ganz besonderes Jubiläum oder doch eher das verflixte siebte Jahr? Der Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) wurde diesen Monat ganze sieben Jahre alt. Seit 2011 gibt es die Initiative nun bereits, welche in Sachsen unter der Trägerschaft des DRK Landesverbandes mit gerade einmal 30 Plätzen startete. Heute sind es allein beim DRK in Sachsen über 100 Stellen, die von jungen Erwachsenen nach ihrer Schulzeit genutzt werden, um sich auszuprobieren und beruflich zu orientieren.

Und mit dem 1. Juli sind im Jahre 2011 nicht nur beim Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes zahlreiche Bufdi-Stellen geschaffen worden, auch in der Region Torgau-Oschatz trat eine erste Bundesfreiwillige ihren Dienst an. Als Betreuerin im „Betreuten Wohnen“ in der August-Bebel-Straße.

„Und seither bekommen wir immer zwei, manchmal sogar drei Mal im Jahr neue Bufdis“, erzählt Kornelia Tkotz, die sich beim DRK damit Jahr für Jahr auseinandersetzt. Eingesetzt werden die Bufdis dann in den DRK Kleiderkammern, der Tagespflege, dem Fahrdienst, der Gemeinschaftsunterkunft oder dem Betreuten Wohnen. Die Bufdis seien eine große Hilfe in der täglichen Arbeit, berichtet Tkotz weiter. Die Quote derer, die danach aber tatsächlich weiter beim DRK arbeiten, sei jedoch gering.

Das Selbe stellt auch Wolfgang Oleschinski, der Leiter des Dokumentations- und Informationszentrums (DIZ), fest. Zwar setzt das DIZ erst seit 2015 auf diese Art der Hilfskräfte, hat in dieser Zeit jedoch hervorragende Erfahrungen mit dem Programm gemacht. Zum dritten Mal haben Oleschinski und sein Team nun bereits einen Bufdi bei sich, welcher unter anderem als Ausstellungsaufsicht fungiert. „Das ist ganz geschickt, da wir dafür in unserem Stellenplan nichts vorgesehen haben. Außerdem können mit dieser Maßnahme Menschen, die bereits länger arbeitslos sind, wieder unter die Leute gebracht werden.

Eine Win-Win-Situation sozusagen.“

Während das DIZ noch bis September und vermutlich auch darüber hinaus seine eine Bufdi-Stelle besetzt weiß, wird an anderer Stelle händeringend nach einem freiwilligen Helfer gesucht. Ende Juni hatte der letzte Bundesfreiwilligendienstler das EC Jugendcafé Blue Moon verlassen, seitdem ist der Leiter, Benjamin Rönsch, auf der Suche nach dessen Nachfolger. Auch er habe bislang nur gute Erfahrungen mit den Bufdis gemacht, die ihn entscheidend in der offenen Jugendarbeit unterstützen. „Bisher hatten wir immer Glück und unsere Stellen besetzt, ich hoffe dass das dieses Mal auch so klappt“.

Info:

Momentan sind im Raum Torgau 102 Projekte, Vereine oder Einrichtungen vorhanden, in denen Bundesfreiwilligendienstler zum Einsatz kommen. Unter http://www.bundesfreiwilligendienst.de/no_cache/fuer-einsatzstellen/einsatzstellensuche.html können diese angesehen werden, hier sind auch direkt alle nötigen Kontaktdaten zu finden.