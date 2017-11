Freude über Spielepaket

Der Hort der Montessori-Grundschule Torgau hat sich am diesjährigen Aufruf der Initiative „Spielen macht Schule – auch am Nachmittag“ beteiligt und ein hochwertiges Spielepaket abgeräumt.

Torgau. Ausgeschrieben war dieser Aufruf bereits zum vierten Mal vom Deutschen Verband der Spielwarenindustrie und dem Verein „Mehr Zeit für Kinder“.

Die Initiative, die sich speziell an die Einrichtungen, die eine Nachmittagsbetreuung für Grundschulkinder anbieten, richtet, fördert so das klassische Spielen, denn: Spielen macht schlau! Unterstützt wird die Initiative von namhaften Vertretern der Spielwarenbranche, die die Produkte den Einrichtungen zur Verfügung stellen.

Insgesamt gibt es in diesem Jahr deutschlandweit 100 Einrichtungen, die gewonnen haben. Und die Grundschule aus Torgau ist eine davon. Überbracht wurde das Spielepaket vor wenigen Tagen vom ältesten Spielwarengeschäft Deutschlands Carl Loebner.



Freudig wurde Jörg Loebner, der mit zwei riesigen Kartons voll spannender Spiele an die Tür klopfte, von 26 Hortkindern begrüßt. Sofort wurden die Spiele ausgepackt und begutachtet. An den kommenden langen Winternachmittagen werden die Jungen und Mädchen die Spiele ausgiebig testen. Ein herzliches Dankeschön geht von den Kindern und Mitarbeitern der Montessori-Einrichtung an den Verein „Mehr Zeit für Kinder“, den Deutschen Verband der Spielwarenindustrie und Jörg Loebner für diesen tollen Gewinn.