Friedensmarsch: Grimm-Over erinnert sich

Torgau. In diesen Tagen jährt sich der Olof-Palme-Friedensmarsch als ein bedeutendes Ereignis für die Bürgerrechtsbewegung in der DDR zum 30. Mal.

Aus diesem Anlass lädt das Dokumentations- und Informationszentrum (DIZ) Torgau an diesem Samstag um 15.30 Uhr zu einem Zeitzeugengespräch mit Matthias Grimm-Over ein. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Matthias Grimm-Over war damals Kreisjugendwart des evangelischen Kirchenkreises und organisierte den Friedensmarsch am 11. September 1987 in Torgau mit. Er berichtet von der Bedeutung des Marschs für die Opposition in der DDR und von den damaligen Ereignissen in der Stadt.

Zusätzlich sind Fotos der Demonstration in Torgau zu sehen – darunter auch solche, die bislang unbekannt waren und noch nie gezeigt wurden. Der internationale Olof-Palme-Friedensmarsch fand vom 1. bis zum 18. September 1987 zur Erinnerung an den im Februar 1986 erschossenen schwedischen Ministerpräsidenten statt. Palme hatte einen atomwaffenfreien Korridor zwischen Ost und West als Initiative zur Abrüstung vorgeschlagen. Die DDR-Führung hatte mehr oder weniger freiwillig kirchliche Gruppen zu den Kundgebungen zugelassen.