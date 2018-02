Friedhof jetzt komplett dicht

Belgern. „So kann es doch nicht bleiben“, sagte Udo Golde und griff vor wenigen Tagen auf dem Belgeraner Friedhof beherzt zur Axt. So dürfe es aber auch nicht laufen, sagte der Gemeindekirchenrat und verhängte nach dem TZ-Beitrag über die enormen Schäden, die Sturmtief Friederike auf dem Friedhof angerichtet hatte, und in Absprache mit dem Kreiskirchenamt in Eilenburg eine komplette Sperrung des Areals.



Am 1. Februar hatte die Torgauer Zeitung über Udo Golde berichtet, wie er mit seinen knapp 70 Jahren die Sturmschäden am Grab seiner Familie beseitigt. Knapp einen Meter tief stand er dabei in einer Senke, die vor dem Sturm noch von einem mächtigen Wurzelteller gefüllt war.

Mittlerweile liegt nach Angabe von Gerlinde Hille, sie ist Mitglied im Gemeindekirchenrat, ein Gutachterergebnis auf dem Tisch. Die Belgeranerin hofft, dass nun möglichst schnell die zahlreichen umgefallenen und angeschobenen Bäume vom Friedhofsgelände entfernt werden. Fachgerecht versteht sich. Auch sie sei von dem TZ-Beitrag aufgeschreckt worden, sagte sie gestern der Heimatzeitung. Nicht auszudenken, was da hätte alles passieren können.

Doch als Udo Golde zur Tat schritt, war die Begehung des Friedhofs auf eigene Gefahr noch gestattet. Entsprechende Schilder waren am Eingang platziert worden. Allerdings sei über die Gefahren schon während einer Gemeindekirchenratssitzung im Klosterhof am 23. Januar – hier war Golde anwesend – informiert worden. Dem Begehen auf eigene Gefahr ist nun erst einmal aus Versicherungsgründen ein Riegel vorgeschoben.



Gerlinde Hille räumte gegenüber der Torgauer Zeitung jedoch ein, dass der Belgeraner Friedhof nach Rücksprache mit der örtlichen Friedhofsverwaltung oder auch dem Kreiskirchenamt – wo es gefahrlos möglich ist – für Bestattungen weiterhin genutzt werden kann. So hatten beispielsweise die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr Liebersee unkompliziert eine Grabfläche vom Astwerk befreit, um hier in den vergangenen Tagen eine Bestattung zu ermöglichen. Die ehemalige Stadträtin richtete diesbezüglich noch einmal ein großes Dankeschön an die Feuerwehr. Für die vorübergehende komplette Sperrung des Friedhofgeländes bat sie die Bevölkerung um Verständnis.