Frisch sanierter Weizfeldweg

Lange benötigten die Gäste für die Abnahme des frisch sanierten Wirtschaftsweges in Schöna am gestrigen Vormittag nicht. Und das lag nicht allein am starken Wind, der den Teilnehmern nach anfänglichem Frühlingswetter plötzlich um die Ohren wehte. An der von der Bauunternehmung EZEL gefertigten knapp 2000 Meter langen Strecke gab’s nichts auszusetzen.

Über die Flurneuordnung war der Wirtschaftsweg auf Vordermann gebracht worden. Die Kosten liegen nach Angabe des Planungsbüros bei 116000 Euro (netto). Beginn der Baumaßnahme war am 12. Oktober. Letzte Hand wurde am 17. November angelegt. Udo Friebel, Vorstandsvorsitzender der Teilnehmergemeinschaft Schöna, erläuterte noch einmal den Umstand, warum der Weg die ersten 300 Meter asphaltiert wurde, danach jedoch mit einer sandgeschlemmten Decke daherkommt.

Dies, so Friebel, hänge mit der Vermeidung einer zu großen Staubbelastung für die angrenzende Wohnbebauung zusammen. Die Zufahrten zu den einzelnen Feldgrundstücken könnten sich im Zuge des noch laufenden Flurneuordnungsverfahrens jedoch noch einmal ändern. Jetzt sei erst einmal das Ziel verfolgt worden, die Zufahrten zu den aktuell gültigen Grundstücken zu gewährleisten.

Der sanierte Weizfeldweg ist nach dem Weg „Zum Winkelholz“ und dem „Steinerweg“ die dritte größere Baumaßnahme der Teilnehmergemeinschaft Schöna seit Verfahrensbeginn 2012. Drei Mal habe man für die Flurneuordnung im Dorfe Anlauf genommen, erinnerte sich Ortsvorsteher Dietmar Kloß. Die Zweifel seien zu Beginn riesig gewesen. Doch jetzt wisse man um die Vorteile einer gut 80-prozentigen Förderung.