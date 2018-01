Frisch, frei und überzeugend aufgespielt

Tischtennis . In der 2. Bezirksliga der Männer traf der SV Arzberg auf die dritte Mannschaft der SG Clara Zetkin Leipzig III. Die beiden Mannschaften kamen in Arzberg zusammen.

Am Samstag ging es in der Rosenholzhalle Arzberg wieder los: Tischtennis mit Mut und Leidenschaft – auch im Jahr 2018 wird das so sein. Und dies unterstrichen die sechs Arzberger Spieler eindrucksvoll. Als ungeschlagener Aufstiegsaspirant lag die Favoritenrolle in dieser Partie klar bei den Ostelbiern. Mit diesem Druck konnten und wollten die SVA-Spieler leben. Die Arzberger hatten es bei der 3. Mannschaft der SG Clara Zetkin Leipzig mit einem Nachwuchsteam zu tun.

Aus den drei Doppeln holten die Arzberger zwei Zähler. Poser/Nowack gewannen gegen Kaiser/Seydel ebenso klar, wie Richter/Gaudig gegen Schmiedecke/Lohse. Richter/Bartsch mussten dem Spitzendoppel der Gäste Bui/Kolloch nach fünf Sätzen gratulieren.

Im vorderen Paarkreuz war der sehr sicher und konsequente Andreas Nowack eine Macht und bezwang Duc Bui deutlich. Auch Ingo Poser behielt mit einem Kraftakt gegen Kaiser die Oberhand. Im mittleren Paarkreuz konnten beide Richter´s, Marco und Jerome Richter, sicher gegen ihre Kontrahenten Punkten. Der gesundheitlich gehandicapte Henry Bartsch kassierte im unteren Paarkreuz gegen Andy Seydel eine Niederlage.

Etwas überraschend musste auch Mirko Gaudig im hinteren Paarkreuz dem stark aufspielenden Tillman Lohse zum Sieg gratulieren. Zwischenstand nach der ersten Hälfte 6:3 für die Hausherren.

In der zweiten Einzel-Hälfte konnten alle Arzberger ihre Matches für sich entscheiden. Nur Henry Bartsch musste sein Spiel kampflos abgeben und dies aufgrund seiner Verletzung. Am Ende stand ein deutlicher Sieg für die Arzberger zu Buche.

Arzberg:

I. Poser (2,5), A. Nowack (2,5), M. Richter (2,0), M. Richter (2,5), M. Gaudig (1,5) H. Bartsch (0)

Aktuelle Tabelle:

1. TTC Großpösna 1968 87:50 15:3 2. SV Arzberg 93:43 14:4 3. SV Borsdorf 1990 82:70 14:6 4. LSV Mörtitz 67:53 12:4 5. TTV 1990 Wurzen II 73:65 10:8 6. TTV Marienb.-Leipzig 73:79 9:11 7. Leutzscher Füchse VII 74:94 9:13 8. SV WBG/Medizin Borna 55:97 2:18 9. SG C. Zetkin Leipzig III 50:103 1:19 10. Leipziger SV Südwest zurückgezogen