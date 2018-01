Fußballjugend misst sich auf zahlreichen Nachwuchsturnieren in der Region

Fußball . Insgesamt elf Turniere standen im Nachwuchsbereich am Wochenende auf dem Programm. In Torgau, Beilrode und Belgern wurde in den Hallen gekickt, was das Zeug hielt.

Auch im Nachwuchsbereich stand das Wochenende im Zeichen des Hallenfußballs. Insgesamt elf Turniere standen für die kleinen Fußballer auf dem Programm. Das umfangreichste Programm bot dabei der FSV Beilrode, der gleich fünf Altersklassen am Wochenende bediente und deshalb auch bereits am Freitagabend ins Turniergeschehen startete. Mehr als 40 Mannschaften drängten sich in der Ostelbienhalle und kämpften um die Pokale. Trotz einiger kurzfristiger Absagen zog ein erschöpfter Ronny Täsch im Nachhinein ein positives Gesamtfazit. Mit Absagen hatten auch die Organisatoren beim SV Roland Belgern zu kämpfen. Am Sonntag verschob sich der Turnierbeginn der C-Junioren deshalb sogar, doch am Ende war ein weitestgehend reibungsloser Verlauf aller vier ausgespielten Turniere zu verzeichnen. Das galt auch für die beiden Turniere des SC Hartenfels Torgau am Samstag in der Sporthalle am Wasserturm.

Kleine Derbys in Beilrode. Die zweite D-Junioren-Mannschaft des Gastgebers in der weißen Spielkleidung kämpften unter anderem Gegen die Mannschaft aus Doberschütz-Mockrehna um den Gruppensieg.

Mit etwas Verspätung begann das C-Junioren-Turnier in Belgern. Kurzfristige Absagen hatten den Plan durcheinander gewirbelt. Fotos: TZ/ Lindner