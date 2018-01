Gärtnerei war nicht mehr rentabel

Torgau. Zunächst waren es nur Gerüchte, die sich hielten, doch nun hat Elbaue-Werkstätten-Geschäftsführer Dr. Roland Kröbel bestätigt, was sich angedeutet hatte. „Ja, es stimmt. Wir mussten die Gärtnerei in unserer Werkstatt schließen.“

Dies geschah bereits zum Jahresende 2017. „Mit den niedrigen Verkaufspreisen für Produkte wie Blumen und Gemüse in den Einkaufsmärkten konnten wir nicht mehr mithalten. Uns war es nicht möglich, einen fairen Preis auf dem Markt zu verlangen, der annähernd die Kosten für die Produktion unserer Produkte widerspiegelt“, erklärte er den Entschluss.

Für die dort beschäftigten Mitarbeiter wird es trotzdem unter dem Dach der Elbaue-Werkstätten weitergehen. „Sie bleiben sogar im grünen Bereich und sind jetzt in die Garten- und Landschaftspflege integriert“, so Kröbel. Von Baumfällung bis Rasenpflege oder Rabattenbepflanzung sei die Angebotspalette bereits jetzt breit, auch Stammkunden hätten die Neuen schon gewonnen. „Private oder gewerbliche Kunden können sich gern von der fachlich guten Arbeit unserer Mitarbeiter überzeugen“, so Kröbel.