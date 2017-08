Güterverkehr auf der Elbe eingestellt

Torgau. Der Prettiner Fährmann hat das dritte Jahr in Folge Niedrigwasser beklagt. TZ sprach mit Roland Siering vom Wasser- und Schifffahrtsamt in Torgau über das Thema.

TZ: Wie extrem ist denn die Situation an der Elbe in Torgau?

R. Siering: Wir haben eigentlich seit Mai Niedrigwasser. Davor gab es im Frühjahr gute Wasserstände. Durch die einzelnen Niederschläge trat zwischendurch stets eine leichte Entspannung ein. Aber derzeit fällt der Pegel wieder. Das bedeutet, dass die Berufsschifffahrt seit längerem weitgehend eingestellt ist.

Können Sie die Pegelstände an Zahlen festmachen?

Zum Beispiel fiel der Pegel Anfang Juni unter 1 Meter in Torgau, dann trat im Juli ein bisschen Entspannung ein. Die Wasserstände stiegen um 20 bis 30 Zentimeter. Seit Anfang August ist es nun wieder besonders kritisch. Aktuell messen wir 65 Zentimeter. Die Transportschiffe melden sich nicht bei uns an. Aber ich kann sagen, dass ich in den letzten Wochen keinen einzigen Güterverkehr auf der Elbe bemerkt habe. Die Hotel- und Fahrgastschiffe haben hingegen ihre Fahrten reduziert, fahren oft nur noch zwischen Torgau und Wittenberg. Denn zwischen Wittenberg und Dessau gibt es besonders kritische Stellen für die Schifffahrt.

Lässt sich die Lage mit dem Dürre-Jahr 2015 vergleichen?

Nein, damals war der Wasserstand noch etwa 30 bis 40 Zentimeter niedriger. Dies ist aktuell nicht zu erwarten. Aber der Hungerstein in Höhe der Torgauer Brücke ist bereits ab 80 Zentimeter Pegel sichtbar.

Wieso hat sich das Problem wieder zugespitzt, obwohl der Sommer doch recht durchwachsen daherkam?

Wenn es hier regnet, hat das keine Auswirkungen auf den Pegel der Elbe. Entscheidend ist das Einzugsgebiet in Tschechien. Und dort war es wohl recht trocken.

Halten die Tschechen vielleicht Wasser zurück, zum Beispiel durch Staustufen?

Nein, das kann ich als Ursache nicht bestätigen.