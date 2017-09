Güttler spielt in St. Marien

Torgau. In der Stadtkirche St. Marien wird am heutigen Freitag ab 20 Uhr der Star aller Meistertrompeter, Professor Ludwig Güttler aus Dresden musizieren.

Die Fachwelt feiert ihn als einen der erfolgreichsten Virtuosen der Gegenwart. Und: Sein Name ist mit dem Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche untrennbar verbunden. Torgaus Kirchenmusikdirektor Ekkehard Saretz hebt jedoch bedeutungsvoll den Daumen: „Auch für Torgau hat Güttler einiges bewegt“, betont er und erinnert: „Mit einem Benefizkonzert hatte er 1991 den Grundstock zur Finanzierung der Orgel in der Schlosskapelle gelegt.

40 000 Mark waren damals zusammengekommen, 1994 konnten wir das Instrument feierlich einweihen. Und: Als es in den 1990er Jahren um die Zukunft von Schloss Hartenfels ging, hat sich Güttler dafür eingesetzt, dass Hartenfels als bedeutendstes Schloss der Frührenaissance vom Land Sachsen übernommen wird.“ Dr. Jürgen Herzog vom Geschichtsverein wertet zudem: „Auch wenn es letztlich anders kam, haben wir Güttler maßgeblich mitzuverdanken, dass Hartenfels nicht an die Treuhand verkauft wurde.“

In Torgau wird der Trompeten-Professor heute gemeinsam musizieren mit Friedrich Kircheis (Orgel) und Thomas Irmen (Trompete). Ein Drittel der Einnahmen werden, so hat es Ludwig Güttler angekündigt, in Torgau bleiben und der Erhaltung der wertvollen Orgeln zugute kommen. (Ticketverkauf im TIC Torgau).