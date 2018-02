Gastgeber scheitert im Halbfinale

Fußball. Beim Hallencup des SC Hartenfels 04 traten am Wochenende insgesamt acht Teams an. Die B-Junioren der Torgauer Unioner schafften es nicht ganz aufs Treppchen, sicherten sich aber Platz 4.

Acht Teams nahmen den Kampf um den Pokal des SC Hartenfels 04 in der Altersklasse B-Junioren auf. In zwei Gruppen zu je vier Teams wurde um die Finalplätze gespielt. 67 Tore wurden erzielt bis die Teilnehmer für die Finalspiele fest standen. In den 6 Platzierung-und Finalspielen fielen noch einmal 20 Tore. Alle Mannschaften bemühten sich um das Spielerische in den Vordergrund zu stellen,was auch in den meisten Partien zu sehen war. Der Gastgeber spielte ein anständiges Turnier, scheiterte aber im Halbfinale am späteren Turniersieger.

Ergebnisse:

Union Torgau – MoGoNo Leipzig 5:3 Elbaue Torgau – FC Grimma II 2:2 Grimma I – Olympia Leipzig 1:2 Markranstädt – SpG Jessen/Annaburg 7:0 MoGoNo – Olympia Leipzig 1:6 Grimma II – SpG Jessen/Annaburg 9:2 Union Torgau – Grimma I 1:0 Elbaue Torgau – Markranstädt 1:6 Grimma I – MoGoNo 8:0 Markranstädt – Grimma II 1:1 Olympia Leipzig – Union Torgau 2:1 SpG Jessen/Annaburg – Elbaue Torgau 0:6

Halbfinale:

Olympia Leipzig – Grimma II 0:2 Markanstädt – Union Torgau 6:0

Platz 7:

MoGoNo – SpG Jessen/Annaburg/Elster/Zahna 0:1

Platz 5:

Grimma I – FC Elbaue Torgau 2:3

Platz 3:

Olympia Leipzig – Union Torgau 1:0

Finale:

FC Grimma II – SSV Markranstädt 2:3

Endstand:

1. SSV Markranstädt 2. FC Grimma II 3. SG Olympia Leipzig 4. JFV Union Torgau 5. FC Elbaue Torgau 6. FC Grimma I 7. SpG Annaburg/Jessen/Elster/Zahna 8. SG Motor Gohlis Nord Leipzig

Bester Torwart: Luca Virgillo (Olympia leipzig)

Bester Schütze: Luis Freigang (FC grimma) 9 Tore