Gedacht wird in allen Richtungen

Fussball. Am Samstag musste das Landesklasse-Punktspiel VfK Blau-Weiß Leipzig – TSV 1862 Schildau beim Stand von 1:0 für die Leipziger in der 28. Minute abgebrochen werden. Unbekannte, allesamt vermummt, nach Schätzung von anwesenden Zuschauern und Fußballfans zwischen 25 und 40 an der Zahl, störten das Spiel. Die Attacke galt maßgeblich den Schildauern (Die TZ berichtete gestern). Die TZ-Sportredaktion sprach mit Uwe Tempel (47), dem Vereinsvorsitzenden des TSV 1862 Schildau, über die scheinbar geplante Aktion:



TZ: Waren Sie am Samstag in Leipzig vor Ort?

U. Tempel: Nein. Ich war über das Wochenende verreist.



Wie beurteilen Sie die Vorkommnisse?

Ich kann nur das Gehörte und Gesagte beurteilen. Ich wurde um 16.30 Uhr von einem Redakteur der Leipziger Volkszeitung telefonisch kontaktiert. Die LVZ wusste zu diesem Zeitpunkt über die Vorkommnisse Bescheid. Sie wollten von mir eine Stellungnahme. Doch zu der habe ich mich nicht hinreißen lassen. Ich habe daraufhin Mannschaftsleiter Mario Merker, der in diesem Spiel den privat verhinderten Olrik Schulze vertrat, telefonisch kontaktiert. Mario hat mich dann aufgeklärt, was passiert ist. Er (Anm. d. Red.: Mario Merker) berichtete mir, dass er im Moment des Überfalls wahnsinnige Angst hatte. Ihm wurde ganz anders, denn so etwas hatte er bislang noch nicht erlebt. Eine Beurteilung zu den ganzen Details kann ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abgeben.



Kam jemand von den Schildauern zu Schaden?

Laut Mario Merker saßen in unmittelbarer Nähe des Übergriffs ein paar Spielerfrauen, die bekamen alle einen Riesenschreck. Eine hochschwangere von ihnen erlitt einen Schock.



Was vermuten Sie hinter der Attacke?

Ich weiß es nicht! Es wird viel und in verschiedenen Richtungen spekuliert. Doch an diesen Spekulationen möchte ich mich nicht beteiligen.



Steht diese Aktion der Vermummten im Zusammenhang mit dem Offenen Brief des Vereins Roter Stern Leipzig 99?

Ich hatte den Offenen Brief zu diesem Zeitpunkt bereits gelesen. Es wäre jetzt zu einfach darauf zu spekulieren, dass der Brief und der Überfall im Zusammenhang stehen.



Ihr Schildauer Verein und die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes kommen ja in dem Offenen Brief im Zusammenhang mit dem Punktspiel TSV 1862 Schildau – Roter Stern Leipzig, ausgetragen am 6. Mai in Schildau, nicht gut weg!

Für mich verwunderlich und unverständlich. Wir (Anm. d. Red.: Sicherheitsteam des TSV 1862) haben uns nach dem Spiel von den zwei Sicherheitsbeauftragten der Leipziger ganz vernünftig per Handschlag verabschiedet, die dann die Heimreise antraten. Es gab von denen zu diesem Zeitpunkt keinerlei Beanstandungen.



Gab es nach dem Spiel Schildau – Roter Stern Leipzig noch einmal Kontakt zu den Leipzigern oder umgekehrt von den Leipzigern zum Schildauer Vorstand?

Nein. Wir wurden nur von Staffelleiter Volkmar Beier kontaktiert und zwar in der Woche nach dem Spiel. Die Leipziger hatten sich im Nachgang bei ihm beschwert. Sportfreund Beier forderte von uns eine Stellungnahme ab.



Worum ging es?

Die Leipziger beanstandeten, dass ihre Spieler und Fans extrem kontrolliert wurden und hingegen die Schildauer Anhänger nicht. Und es ging um eine Plakatierung vonseiten der sogenannten Schildauer Anhänger nach dem Spiel.



Das Spiel am vergangenen Samstag wurde abgebrochen. Wie geht es nun weiter?

Wir müssen nun abwarten, was die Recherche der Polizei ergibt und wie der Sächsische Fußballverband entscheidet. Wir haben für heute Abend (Anm. d. Red.: gestern) fix eine Vorstandssitzung einberufen.



Ist die Schildauer Mannschaft auf eine Neuansetzung des Spiel aus?

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann ich diese Frage nicht beantworten.



Anderes Thema: Ist der Abstieg der Schildauer noch zu vermeiden?

Die Mannschaft hat signalisiert, dass sie kämpft, solange der Klassenerhalt noch rechnerisch möglich ist.