Gefahr besteht, dass der Damm bricht

TZ: Ist die Straße seit Montag dicht? Wie erreicht man das Anglerheim?

René Wait: Über eine Sperrung ist mir nichts bekannt. Die Zufahrt ist frei. Es wurde erstmal ein Gutachter bestellt, der sich ein Bild vor Ort machen soll über die Situation und dann fällt eine Entscheidung.



Es hieß, es sind Sickerstellen im Damm des Dorfteiches aufgetreten, die die Standfestigkeit beeinträchtigen.

Wir beobachten diese Stellen bestimmt schon über zehn Jahre. Es erfolgt zumeist täglich eine Begehung beispielsweise durch Bufdis. Angeblich tritt inzwischen mehr Wasser aus. Es sind zwei bis drei Sickerstellen im Abstand von vielleicht zwei bis drei Metern. Allerdings haben wir hier auch viele Quellen wie beispielsweise an der Mühle, aus denen ebenfalls Wasser kommt. Deswegen soll der Gutachter auch erst einmal genau prüfen, ob tatsächlich Wasser durch den Damm dringt. Das ist nicht bewiesen.



Besteht die Gefahr, dass der Damm mal brechen könnte?

Ja, diese Gefahr sehe ich schon. Das Bauwerk wurde vor etwa 100 Jahren künstlich aufgeschüttet, um das Wasser des Dorfteiches zurück zu halten. Wir hatten schon einmal einen Dammbruch mit fast vollständigem Leerlaufen des Teiches, das muss 1989 gewesen sein. Es muss also etwas unternommen werden. Im Gespräch ist eine Sanierung an der Teichseite, indem man beispielsweise eine Tonschicht an der Teichsohle am Damm aufbringt. Dazu muss man das Gewässer sicher zur Hälfte ablassen, was auch Einschränkungen für den Anglerverein und den Fischbesatz bedeutet. Da müssen wir uns etwas überlegen. Aber das dauert noch.



Wird in diesem Herbst ein Teich in der Gemeinde wegen Reparaturarbeiten abgelassen?

Ja, der Teich an der Pleckmühle am 21. Oktober. Das ist der einzige in diesem Jahr, der abgelassen wird. Es erfolgt eine Ständersanierung. Die Bretter sind löchrig und marode und müssen ausgetauscht werden. Sie sind schon 18 Jahre in Funktion. Wir verbinden das Ganze mit einem Fischerfest und verkaufen beispielsweise Karpfen und Forellen, teilweise auch geräuchert.