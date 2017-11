Gefahrvolle, aber geglückte Bergung

Torgau. Der heute 65-Jährige hatte 2006 die Firma – und damit das Torgauer Autohaus – an Sohn Michael übergeben, steht ihm aber weiterhin zur Seite. Vor allem, wenn so etwas passiert wie am Mittwoch: „Um 10 Uhr wurden wir informiert, dass gegen 8 Uhr ein Gefahrguttransporter auf der B 183 zwischen Bönitz und Marxdorf im Landkreis Elbe-Elster verunglückt war. Er steckte vollbeladen und kopfüber im Graben“, erzählt er.



Gut zu wissen: Das Unternehmen Glaubrecht verfügt über modernste Bergungstechnik. Zudem hat Michael Glaubrecht auch die Spezial-Ausbildung als Bergungsleiter absolviert. Binnen kurzer Zeit wurde also die erforderliche Technik – ein 45-Tonnen-Autokran und zwei Vierachs-Schleppwagen – mit insgesamt sieben Personen startklar gemacht, Junior- und Seniorchef inklusive. „Gegen 12 Uhr erreichten wir die Unfallstelle. Feuerwehr und Katastrophenschutz hatten alles abgesichert, koordiniert, voll am Arbeiten und froh über unser Eintreffen“, vollzieht Michael Glaubrecht nach. Dennoch habe ihn das Szenario vor Ort etwas geschockt, obwohl er einiges gewöhnt sei, gesteht er und erläutert: „Fakt war, dass der Tank des Gefahrguttransporters einen säureartigen ätzenden, vor allem umweltgefährdenden Abfallstoff enthielt – und zwar 25 000 Liter!“ Bisher war zum Glück nichts ausgelaufen, aber würde der Behälter auch in der instabilen Lage weiter dicht halten? „In einem solchen Moment kommt es vor allem darauf an, Ruhe zu bewahren und dennoch schnell zu handeln. Die Rettungskräfte hatten schon begonnen, die gefährliche Flüssigkeit abzupumpen. Das gelang schließlich, bis sich nur noch zehn Prozent der ursprünglichen Menge im Tanker befanden. Jetzt waren wir gefragt“, schildert Michael Glaubrecht.



Normalerweise werde so ein Fahrzeug von oben her aufgerichtet, „aber es befand sich kein Anschlagmittel am Tank. Deshalb entschieden wir uns, an den Achsen große Radverschraubungen anzubringen. An diesen konnten wir an der einen Seite den Kran und an der anderen Seite die beiden Abschleppwagen anhängen. So hoben und zogen wir, bis der Koloss halb auf der Straße und halb im Erdloch stand. Anschließend wurde noch einmal mit zwei Fahrzeugen gezogen, bis sich der Transporter ganz auf der Straße befand.“ Das alles sei eine höchst aufwändige Aktion gewesen, die letztendlich nur dadurch glücken konnte, dass alle daran Beteiligten im richtigen Moment richtig gehandelt haben.



Und noch etwas lässt Michael Glaubrecht wissen: „Es war unser erster Gefahrguttransporter, den wir geborgen haben. Dabei hat uns auch der Abschleppdienst Tannert unterstützt. Außerdem hatte uns eigens für solche Zwecke vor geraumer Zeit Schmiedemeister Drabon aus Torgau spezielle Radsätze angefertigt. Die kamen erstmals zum Einsatz und haben sich bestens bewährt.“ gzn