Gefragt und Antworten erhalten

Fussball. Sebastian Fabritius, der zusammen mit Patrick Otto derzeit die Landesklasse-Mannschaft des TSV 1862 Schildau coacht, anleitet und betreut, hat kein leichtes Amt. Nach der neuerlichen Niederlage seiner Mannschaft sprach die TZ mit dem Spielertrainer.



TZ. Wie ist für euch die momentane Situation als Spieler auch gleichzeitig Trainer zu sein? Wie teilt ihr euch die Aufgaben?

S. Fabritius: Die Situation empfinde ich als schwierig, da Leitung und gleichzeitige Teilnahme am Training nicht einfach ist. In die Vorbereitung des Trainings teilen wir uns beide rein, genauso wie Patrick und ich die Aufstellung und Taktik gemeinsam absprechen.



Ist ein neuer Trainer in Aussicht? Wie lange könnt ihr euch vorstellen, die Zeit ohne Trainer zu überbrücken?

Aktuell ist leider noch kein neuer Trainer in Aussicht, daher bleibt uns nichts anderes übrig als solange so weiter zu arbeiten, bis ein neuer Trainer gefunden wurde. Auch für die Mannschaft ist es besser, wenn eine andere Person die Leitung übernimmt, als ein Mitspieler. Da wird es früher oder später zu Diskussionen kommen.



Und wo sagt ihr wäre für euch Schluss?

Die Mannschaft zurück zu ziehen wäre bestimmt die letzte Option. Oder?

Für die gesamte Mannschaft steht fest, dass ein Rückzug aus der Landesklasse Nord keine Option darstellt. Wir halten bis zum Saisonende durch, unabhängig von der Platzierung.