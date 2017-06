Gegen Pkw geknallt

Aus dem Dunklen trat eine männliche Person am Montag gegen 22.30 Uhr auf die Dommitzscher Straße. Ein 31-jähriger Fahrer eines Renault Laguna befuhr die diese in Richtung Zinnaer Kreuzung.

Torgau. Aus dem Dunklen trat eine männliche Person am Montag gegen 22.30 Uhr auf die Dommitzscher Straße. Ein 31-jähriger Fahrer eines Renault Laguna befuhr die diese in Richtung Zinnaer Kreuzung. Vor ihm fuhr ein Lkw mit Auflieger in die gleiche Richtung. Plötzlich bemerkte der Fahrer, wie eine dunkle Gestalt von links auf die Straße angerannt kam und gegen seinen Außenspiegel regelrecht knallte.



Die Person fiel nach hinten und rutschte an der Kofferraumklappe des Fahrzeuges nach unten. Der 31-Jährige hielt umgehend an. Der zunächst unbekannte Mann stand auf und wollte die Unfallstelle verlassen. Der 31-Jährige forderte aber die Person auf zu warten, rief gleichzeitig die Polizei. Anschließend leistete er erste Hilfe, da der Mann eine Wunde am rechten Arm hatte. Bei dem Fußgänger handelte es sich um einen 35-jährigen Torgauer. Dieser stand unter Alkohol und hatte 1,14 Promille. Nach der ambulanten Behandlung konnte er wieder entlassen werden.