Gegen den Kuchen und das Eis

Verflixt der Kuchen. Ich hätte ihn nicht essen sollen. Jetzt nach gut 500 Metern liegt er mir wie ein Wackerstein im Magen. Nico, du schaffst das. Nur noch 5,5 Kilometer! Der Puls rast, das Adrenalin schießt in die Adern. Am Sonntag beim 16. Sindelfinger Glaspalast Waldlauf werden hunderte Athleten und Hobbysportler diese Strecke durch das Spitzholz und Eichholz unter die Sohlen nehmen. Und sie werden sich überwiegend sogar für die längere Distanz entscheiden. Zehn Kilometer!

Versuchskaninchen aus Sachsen

Die SZ/BZ hatte in dieser Woche schon mal die Möglichkeit, zusammen mit Claus Regelmann und Michael Erhardt die realen Bedingungen zu testen. Wobei sich die Kollegen der Redaktion spontan entschieden, den Gast-Redakteur aus Torgau ins (Probe)-Rennen zu schicken. Vor dieser anspruchsvollen Aufgabe wollte und konnte ich mich nicht drücken. Obwohl ich vermutlich im Sommer zum letzten Mal die Laufschuhe anhatte. Der Geschäftsführer und der Technische Leiter des Glaspalastes stehen da deutlich besser im Training und gehen die Herausforderung – sofern es für sie überhaupt eine ist – entsprechend locker und gelassen an. Selbst bei der Frage nach dem Warmmachen haben beide lässig abgewunken. Hinter der Halle wurde ein Schwenk in Richtung Norden eingelegt, jetzt verlassen wir das Wohngebiet Hinterweil und haben den ersten Anstieg im Eichholz vor uns. Ein Berg. Zumindest aus Sicht eines Flachländers.

Die süße Versuchung wiegt schwer

Warum nur bin ich heute Vormittag bei der süßen Versuchung im Bäckerladen schwach geworden? Der Kuchen ist Ballast. Er hemmt die Lauf-Lust. Ich schnaufe wie ein Dampfross mit zu wenig Wasser im Kessel. Doch während mir der stechende Bauch zu schaffen macht, plagen Claus Regelmann und Michael Erhardt ganz andere Sorgen. Der Schnee auf dem Geläuf ist vereist. Es ist gefährlich glatt. Und das bleibt es.

Seit 2002 ist der Glaspalast Waldlauf eine beliebte Tradition. Er musste noch nie abgesagt werden. Auch in den Jahren mit Schnee nicht. Im Gegenteil. Die weiße Pracht, die bei Sonne so wunderbar glitzert, macht die Veranstaltung einzigartig. Dazu die Natur: Man fühlt sich wie im Winter-Wonderland. „Einmal“, erinnert sich der Glaspalast-Chef, „hatte es am selben Tag 40 Zentimeter Neuschnee gegeben. Die Helferin, die die Bambinis betreut, hatte die Schneeketten ans Auto montiert, obwohl sie um die Ecke wohnt. Doch der Lauf war ein Erfolg.“

Die durchschnittlich 500 Teilnehmer, die die 6 beziehungsweise 10 Kilometer angehen, sind an diese Bedingungen gewöhnt. Da muss man schon mal einen Gang zurückschalten. Doch Eis ist Gift. „Wenn sich jemand beim Sturz das Steißbein bricht oder sich eine andere Verletzung zuzieht, haben wir ein Problem“, werfen sich Regelmann und Ehrhardt bange Blicke zu. „Da muss der Bernd noch mal ran.“ Gemeint ist Bernd Ammer, der sich um die Strecke kümmert und unbedingt Splitt und Streusand auffahren muss.

Wie auf Eiern

Wir laufen derweil wie auf Eiern durch die Eichholzer Allee und mir hängt die Zunge bis zum Hals. Bergab ist besonders riskant. „Es wäre Wahnsinn, hier auf Tempo zu gehen“, ziehen beide Männer die Stirn in Falten. Noch gut zwei Kilometer. Wenigstens hat sich mein Bauch beruhigt, dafür werden die Beine schwer. Rund 50 Streckenposten sollen am Sonntag zum Einsatz kommen. Etwa auf der Hälfte der Hauptstrecke wird ein Verpflegungspunkt eingerichtet. Dort gibt es dann heißen Zitronentee. Kinder können sich beim Bambini-Lauf über 500 Meter ausprobieren, Schüler starten über 1500 und 2000 Meter. Der Vormittag dürfte gut ausgefüllt sein. Sofern es dem Veranstalter, dem Eventservice Stahl gelingt, das Eisproblem in den Griff zu bekommen. „Einmal mussten wir eine Ersatzstrecke durch das Wohngebiet wählen“, erinnern sich Regelmann und Erhardt. Aber das ist wegen der beantragten Sperrungen mit großem Aufwand verbunden und diesmal kaum machbar.

Der Geschäftsführer und der Technische Leiter bleiben unsicher. Bis Dienstagmittag gab es rund 200 Voranmeldungen. Erfahrungsgemäß lassen sich die meisten Teilnehmer aber damit Zeit. Bis eine halbe Stunde vor Start ist der Eintrag ins Wettkampfbuch möglich. Da werde ich allerdings schon wieder zurück im heimatlichen Torgau sein, seit 1988 Partnerstadt von Sindelfingen.

Gerade noch ist dieses Ziel weit weg. Sehr weit. Ich habe Mühe, das aktuelle Ziel – nämlich den Einlauf im Glaspalast–zu erreichen. Vorbei geht es an den Unterrieden-Fußballplätzen. Am Sonntag werden hier Dutzende Zuschauer stehen, die Läufer anfeuern und zum Schluss-spurt animieren.

Vielleicht ist hinter den Kulissen auch eine Kuchentheke aufgebaut. Ein Gedanke, den ich sofort verdränge. Noch 200 Meter. „Man merkt dir nichts an“, schmeicheln meine Mitläufer, während endlich das Tor zur Halle auftaucht. Geschafft, denke ich völlig ausgepowert. 40 Minuten sind vorbei, rund 155 Höhenmeter im bergauf/bergab absolviert. Ich bin stolz. Die Sindelfinger Kollegen hoffentlich auch. Den Muskelkater und einen Besuch beim Bäcker habe ich mir nun redlich verdient.

INFO:

Der 16. Glaspalast Waldlauf (wahlweise über 6 oder 10 Kilometer) beginnt am Sonntag um 11 Uhr. Start und Ziel sind im Glaspalast. Zuletzt deutete alles darauf hin, dass der Glaspalast Waldlauf stattfinden kann. Wer sich selbst ein Bild von der Veranstaltung machen möchte, kann dies im Internet unter www.eventservice-stahl.de tun. Nico Wendt hat früher beim FSV Beilrode aktiv Fußball gespielt, lässt es sportlich aber seit einigen Jahren ruhiger angehen. In der zurückliegenden Woche war er als Austausch-Redakteur der Torgauer Zeitung in Sindelfingen.