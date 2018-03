Geglückte Revanche

Kegeln. (2. Buli/M) Mehltheuer – Dommitzscher KC 3,5:4,5 (3490:3561). Die Dommitzscher Kegler konnten den Schwung vom letzten Punktspiel mitnehmen und auswärts zwei weitere wichtige Punkte für den Klassenerhalt holen. Im Hinspiel hatte man noch unglücklich verloren.



David Schade und Jens Günther begannen gegen die Gastgeber Th. Großer und D. Lorenz. Schade konnte die erste Bahn klar für sich entscheiden, verlor aber die Zweite. Mit dem Gewinn der dritten Bahn konnte er sich wieder etwas absetzen. Allerdings wurde es auf der letzten Bahn nochmal richtig spannend, da diese verloren ging. Mit den mehr erspielten Kegeln reichte es aber zum Sieg, 2:2 (572:580). Jens Günther begann sehr stark. Aber auch sein Gegenspieler hatte einen guten Lauf. So entwickelte sich ein hochklassiges und spannendes Spiel, bei dem aber der Vogtländer am Ende die Nase vorn hatte 3:1 (626:611). Ein guter Start für den DKC mit einem Rückstand von nur sieben Kegel.



Das Mittelpaar bildeten Stefan Holike und Alexander Rudolf. Sie spielten gegen St. Krause und D. Höring. Holike verlor die beiden ersten Bahnen denkbar knapp und war dadurch im Zugzwang, die dritte Bahn unbedingt zu gewinnen. Doch sein Gegenspieler hielt stark dagegen und holte sich auch diese. Mit dem Gewinn der letzten Bahn konnte aber noch etwas am Ergebnis gemacht werden 3:1 (588:569). Rudolf spielte schlussendlich wohl das spielentscheidende Match. In diesem hochspannenden Spiel wechselte die Führung ständig. Mit dem im letzten Wurf abgeräumten Kegel erreichte er ein Unentschieden 2:2 (578:578). Der Mannschaftspunkt wird also geteilt. Es stand jetzt 2,5:1,5 für Mehltheuer, und diese führten auch mit 27 Kegel.



Rico Wiesner und Lars Günther hatten nun noch alle Möglichkeiten das Spiel zu Gunsten der Dommitzscher zu entscheiden. Ihre Gegenspieler waren F. Lamprecht und L. Möckel. Wiesner zeigte an diesem Nachmittag wieder Kegelsport vom Feinsten. Bahn für Bahn zog er seine Kreise und ließ seinem Gegenspieler keine Chance. Mit erstklassigen 658 Kegel gewann er 4:0, und holte außerdem damit noch 144 Kegel für die Dommitzscher heraus. Bei Lars Günther war es eher ein gebrauchter Nachmittag. Er blieb immer dicht an seinem Gegenspieler dran, konnte aber die Niederlage nicht vermeiden 3:1 (582:565).



Mit einem Gesamtergebnis von 3561:3490 Kegel holten sich die DKC-Kegler noch die zwei Kegelpunkte und gewannen mit 4,5:3,5. Die Revanche war geglückt. Bei nur noch zwei ausstehenden Punktspielen haben die Dommitzscher beste Voraussetzungen die Liga zu halten. In 14 Tagen hat man dann Markranstädt zu Gast.