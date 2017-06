Gegner aufs Kreuz gelegt

Rodewisch war am vergangenen Wochenende Austragungsort und Gastgeber der U15-Landeseinzelmeisterschaft. Bei der hatte ja auch der TSV 1862 Schildau ein paar heiße Eisen im Feuer.

Leider konnten nicht alle vier Schildauer, die sich über die Bezirksmeisterschaft für das Landeschampionat qualifiziert hatten, teilnehmen. Und so vertrat nur ein Mädchen-Trio die Farben des TSV 1862 und Schildaus in Rodewisch: Denise Gäbler, Lina Rienäcker sowie Jessica Treichel.

Alle drei konnten durch gute kämpferische Leistungen im technischen wie taktischen Bereich überzeugen. Die seit Anfang des Jahres 2017 in Schildau eingeführte zweite Trainingseinheit trägt langsam Früchte: Lina Rienäcker, als Jüngste und noch in der U13 startberechtigt, konnte ihr Leistungsvermögen auch in der U15-Altersklasse unter Beweis stellen. In der Vorrunde eilte die junge TSV-Kämpferin von Sieg zu Sieg und scheiterte erst beim Einzug in das Finale und das nur knapp. Im Kleinen Finale war sie dann am Ende ihrer Kräfte.

Denise Gäbler und Jessica Treichel, seit Wochen in blendender Verfassung, ließen keinen Zweifel aufkommen, dass das Ziel in ihren Augen die Qualifikation für die Mitteldeutsche Meisterschaft ist.

Denise Gäbler marschierte von Sieg zu Sieg und bezwang ihre Gegner von der Vorrunde bis zum Einzug in der Finale klar mit Ippon. Im Finale scheiterte sie dann knapp an ihrer Gegnerin aus Leipzig, die sie bei der Bezirksmeisterschaft noch klar mit Ippon bezwang.

Jessica Treichel betrat als Letzte des TSV 1862 die Tatami. Ihr erster Kampf dauerte gerade mal acht Sekunden und die talentierte TSV-Judokämpferin hatte ihre Gegnerin besiegt und ging als klare Siegerin von der Matte.

Damit noch nicht genug, denn J. Treichel hatte es an diesem Tag sehr eilig. Mit 10:0 fertigte sie ihre Gegnerin ab und schickte sie nach 30 Sekunden von der Matte. Nun stand das Finale an und man war gespannt auf den Ausgang dieses Duells. Doch auch das Finale war eine einseitige Angelegenheit. Die Schildauerin steigerte sich noch einmal und hatte wenig Mühe, ihre Gegnerin nach kurzer Zeit mit Ippon von der Tatami zu fegen.

Platzierungen

1. Platz: Jessica Treichel, (Landesmeister)

2. Platz: Denise Gäbler Vizemeister (beide qualifiziert für die Mitteldeutsche Meisterschaft am 17. Juni in Schmölln)

5. Platz: Lina Rienäcker

