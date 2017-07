Geharnischter mit überraschender Vergangenheit

Torgau. Uwe Voigt ist ein Urgestein der Torgauer Geharnischten. Seit der Neugründung im Jahr 1990 engagiert sich der heute 63-Jährige in diesem traditionsreichen Verein. Und darauf ist er stolz. „Ich habe die Mitgliedsnummer 22 und bin Geharnischter mit Leib und Seele.“ Dabei sieht der Torgauer gar nicht wie ein Kämpfer aus, denn er misst nur 1,50 m. Aber der freundliche Oldie war und ist noch immer stark, auch wenn er sich inzwischen mit einigen Wehwehchen herumplagen muss.



Voigt ist bekannt in Torgau. Eben weil er eine markante Figur dieses in der Region so renommierten Vereins ist und oft auf dessen Gelände an der Dahlener Straße 17 tätig ist. „Ich habe nach der Wende nicht lange überlegt und bin sofort Mitglied geworden, weil ich mich als Torgauer schon immer für die Geschichte unserer Stadt interessiert habe. Mein Vater hat mir sogar mal ein altes Schwert besorgt. Ich sammle noch immer Hieb- und Stichwaffen, allerdings sind es nachgebaute Exemplare“, erzählt der ehemalige Gewichtheber, der sogar einige DDR-Meistertitel erobern konnte und fügt an: „Jetzt, wo ich Rentner bin, kann ich sogar noch mehr für unseren Verein arbeiten, weil ich mehr Zeit dafür habe und nicht mehr wie vorher dafür oft Urlaub nehmen muss. Ich habe keinerlei Problem, für die Geharnischten ranzuklotzen, denn es macht mir Spaß.“



Für sein großes Engagement wurde er bereits mit der Teilnahme an einigen Höhepunkten belohnt. „Ich denke dabei nur an die Steubenparade in New York 1997. Ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie wir dort auf der Fifth Avenue marschiert sind und die vielen Zuschauer uns beklatschten. Auch der Umzug im Rahmen der Mittelalterfeste in Provins/Frankreich und in Eggenburg/Österreich werde ich nie vergessen“, schwärmt Voigt, dessen zweite Liebe nach den Geharnischten sein Garten in den Torgauer Lehden ist, wo er mit seiner Partnerin den ganzen Sommer verbringt.



Lachen muss er, als ihm die Frage gestellt wird, wie lange er denn zum Anlegen seiner Geharnischten-Uniform braucht. „15 Minuten sind es bestimmt. Denn es gehört einiges dazu.“ Auf Wunsch wird „Klein-Uwe“, wie er von seinen Freunden liebevoll genannt wird, konkreter: „Mit den Strümpfen fange ich an, es folgen Leggings, Stiefel, T-Shirt, Uniform, Jacke mit Schärpe, Barrett, Gürtel, Trinkhorn, Dolch, Gehänge fürs Schwert, Handschuhe, Geharnischtenkette und das Schwert. Das meiste musste ich mir nach Maß schneidern lassen. Da kam ein stolzer Preis zusammen. Aber wir machen es ja gerne“, sagt der kleine Geharnischte, der in diesem bekannten Torgauer Verein als ganz Großer gilt.



„Ich freue mich auf jede Veranstaltung. Auch die Arbeitseinsätze auf unserem Vereinsgelände machen mir Spaß.“ Apropos Veranstaltungen: Das Sommerfest am 12. August ist der diesjährige Höhepunkt der Torgauer Geharnischten. Klar, dass Voigt, der sich „als normales Vereinsmitglied“ sieht, vor diesem Highlight noch öfter auf dem Areal neben der B182 zu finden ist. Plötzlich grinst er und erklärt sofort den Grund: „Bei diesem Sommerfest wird immer der ,Kleine König’ und die ,Sommerkönigin’ mit der Armbrust ausgeschossen. Dreimal habe ich den Titel des ,Kleinen Königs’ schon gewonnen, aber zum ,Großen König’, der im Rahmen des Auszugsfestes ermittelt wird, hat es bei mir noch nicht gereicht. Das ist aber egal, Hauptsache wir als Geharnischte haben Spaß dabei.“



Was die meisten seiner 89 Vereinsmitstreiter und Mitstreiterinnen nicht kennen, ist Voigts sportliche Vergangenheit. Der Torgauer war Anfang der 70er Jahre ein starker Gewichtheber, der im Juniorenalter und später auch bei den Erwachsenen einige DDR-Meistertitel errang. Entdeckt wurde er als junger Kraftsportler der damaligen BSG Chemie Torgau bei einem Wettkampf in Leipzig. Als Mitglied des ASK Leipzig und später des ASK Vorwärts Frankfurt war der gelernte Baufacharbeiter als hoffnungsvoller Athlet sogar für DDR-Auswahlmannschaften unterwegs. Für Starts bei Welt- und Europameisterschaften reichte es allerdings nicht. Seine Augen glänzen, wenn er von seinen großen Wettkämpfen, meist waren es so genannte Länderkämpfe, erzählt.



„Ich erinnere mich besonders gern an einen Start 1970 in Wien. Das war für mich natürlich etwas Besonderes, in einem westlichen Land antreten zu dürfen.“ Seine Bestleistungen sind beachtlich: Voigt schaffte 1974 bei seinem DDR-Meistertitel im Zweikampf des Bantamgewichts stattliche 115 kg im Stoßen, und das bei einem Wettkampfgewicht von 60 kg. Kurz danach musste er seine so hoffnungsvolle Karriere beenden. „Aus gesundheitlichen Gründen und weil meine Leistungen stagnierten, sodass meine Perspektiven plötzlich schlecht waren, erklärten mir die Funktionäre. Trotzdem: Es war eine schöne Zeit als Leistungssportler.“ Übrigens: Zu seinen Teamkollegen im ASK Frankfurt gehörte damals einige Jahre der gleichaltrige Johannes Kieslich aus Torgau.



Im Torgauer Geharnischtenverein geniest Voigt eine hohe Wertschätzung. „Uwe ist über viele Jahre eines unserer treuesten Vereinsmitglieder. Er ist stets einsatzbereit und beweist zu jeder Zeit großes Engagement. Auf ihn ist stets Verlass“, sagt Dieter Mittag (69), seit 2006 Vorsitzender des 90 Mitglieder starken Torgauer Geharnischtenvereins.