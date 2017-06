Durch eine Havarie in der Leunaer Raffinerie kommt es in ganz Mitteldeutschland zu Kraftstoffengpässen. Die TZ hat gefragt, ob auch Torgau betroffen ist:

Zum ersten Vereinsstammtisch der Gemeinde Beilrode hatte Bürgermeister René Vetter am vergangenen Freitag in das Bürgerhaus Dautzschen eingeladen.

Diese Gäste waren nicht zu übersehen: Die Frauen zum Teil in traditionelle Saris gehüllt, die Männer in eleganten Anzügen zog die Besuchergruppe gestern Vormittag aus Richtung Schloss zur Wintergrüne 4.

Mockrehna. Der Kultur- und Heimatverein Mockrehna lud am Wochenende wieder einmal zum traditionellen Pumphutfest. Ganze 16 Vereine traten beim Beilwerfen gegeneinander an:

Torgau. Seit dem 4. April steht Bettina Klein dem SPD-Ortsverein Torgau als neue Vorsitzende vor. Nun fand sie Zeit, der Torgauer Zeitung ein Antrittsinterview zu geben. Aus ihren Worten wurde schnell klar, dass die 51-jährige Leipzigerin frischen Wind in das scheinbar vergessene Genossen-Stübchen bringen will.

Rückblick auf den 25. Punktspieltag in der Kreisliga Nordsachsen / Spielunterbrechung in Delitzsch – ESV-Torwart verletzte sich schwer

Auf der Freizeitseite lesen Sie:

• Die 17. Kinderparty öffnet am Samstag um 10 Uhr ihre Pforten

• „Tag des offenen Gartens“ am Sonntag bei Silvie Ebermann in Prettin

• Keine Langeweile in den Sommerferien

• Tipps zum Wochenende