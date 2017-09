Geigen für den guten Zweck

Lausa. „Es war wirklich eine wahre Freude.“ Noch einen Tag später, am Sonntag während der Aufräumarbeiten schwärmt Petra Dzur von dem Konzert, welches am Samstag in der Lausaer Dorfkirche abgehalten wurde. Denn zu Gast in der kleinen Kirche war an diesem Abend niemand geringeres als Florian Sonnleitner, der Erste Konzertmeister im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.

Zwei Jahre, nachdem der begnadete Geigenspieler das letzte mal die Lausaer Kirche mit seinen Violinklängen erfüllte, war er nun wieder da und hatte ein völlig neues Programm im Gepäck. Ausschließlich Stücke des Komponisten Johann Sebastian Bach wurden von Sonnleitner gespielt, hierfür nutzte er neben seiner Violine auch eine Bratsche. 90 Minuten lang unterhielt er die Gäste, die auf den Kirchenbänken, der Empore und auf zusätzlich aufgestellten Stühlen Platz genommen hatten.

Anschließend ging es dann noch für die Gäste hinaus in den Garten der Dorfkirche, wo man sich bei etwas zu essen, zu trinken und interessanten Gesprächen den Abend vertreiben konnte. Für Petra Dzur vom Förderverein Dorfkirche Lausa war der Abend nicht nur wegen der wunderschönen Musik ein voller Erfolg. Auch die zahlreichen Spendengelder, die das Benefizkonzert für die Sanierung des historischen Gotteshauses einbrachte, stimmten sie glücklich. „Und das Beste ist: Herr Sonnleitner hat uns sogar noch versprochen, uns wieder einmal zu besuchen.“