Gelassenheit am Arbeitsmarkt

Torgau/Oschatz. In der Region Torgau ist die Arbeitslosigkeit im Februar um 36 auf 2 274 Personen gestiegen. Das teilte die Agentur für Arbeit am Mittwoch mit.

Gegenüber Februar 2017 seien 471 Männer und Frauen weniger als arbeitslos registriert gewesen. Die Arbeitslosenquote stieg im zurückliegenden Monat geringfügig um 0,2 Prozentpunkte auf 9,3 Prozent.

Im gesamten Landkreis Nordsachsen ist die Arbeitslosigkeit im Februar um 75 auf 8269 Personen zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Arbeitslosigkeit um 1197 Personen beziehungsweise 12,6 Prozent ab. Die Arbeitslosenquote Nordsachsens ging im Februar geringfügig um 0,1 Prozentpunkte auf 7,8 Prozent zurück.

Von den insgesamt 8269 arbeitslos registrierten Personen wurden 2854 Frauen und Männer von der Arbeitsagentur (minus 31 Personen zum Vormonat) und weitere 5415 Personen vom Jobcenter (minus 44) betreut. Das Jobcenter betreut im Landkreis die Empfänger von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld. Arbeitsagenturchefin Cordula Hartrampf-Hirschberg erklärte in ihrer monatlichen Arbeitsmarkteinschätzung, warum der Landkreis einen Rückgang zu verzeichnen hat: Zum Einen seien da die Nachwirkungen des relativ milden Januars, der im Februar für weniger Arbeitslosmeldungen und mehr Beschäftigungsauf- nahmen als sonst üblich sorgte.

„Auch vermehrt erfolgte kurzzeitige Arbeitsunfähigkeit hat im aktuellen Monat eine Rolle gespielt“, führte Cordula Hartrampf-Hirschberg weiter aus. So gelten nach der gesetzlichen Definition der Arbeitslosigkeit Personen während einer kurzzeitigen Arbeitsunfähigkeit nicht als arbeitslos. Dieser Personenkreis wird in der sogenannten Unterbeschäftigung regelmäßig von der Agentur für Arbeit ausgewiesen, gemeinsam mit Teilnehmern an Arbeitsmarktmaßnahmen einschließlich zweitem Arbeitsmarkt und Weiterbildungen. Im Februar lag die Unterbeschäftigung im Landkreis Nordsachsen bei 10 184 Personen. Das sind 23 Personen weniger als im Januar. Die Unterbeschäftigungsquote lag im Februar unverändert bei 9,4 Prozent.