Gelungene Premiere in Dahlenberg

Dahlenberg. „Trotz einiger Regentropfen war es ein super Fest für unser kleines Dorf.“ Beim Dahlenberger Heimat- und Kulturverein zog man gestern ein positives Resümee. Zum ersten Mal hatte man das Dorf- und Kinderfest mit dem Countryfest zusammengelegt. „Zwei Feste innerhalb von wenigen Wochen sind einfach sehr schwer zu stemmen“, begründete Vereinschef Marco Hübner den Schritt.



Und auch René Wait musste dem nach anfänglicher Skepsis beipflichten. Der Chef der Dahlenberger Angler erlebte einen rundum gelungenen Samstag, der die Kinder bei 17 Grad Celsius und ungemütlichem Wind bereits am Morgen zum traditionellen Angeln an den Dorfteich lockte. Ungemütlich ist dabei noch nicht mal übertrieben, denn wenn „Ersthelfer“ schon mit warmen Getränken zu Hilfe eilen und das Angeln bereits nach eineinhalb Stunden abgebrochen wird, sagt dies alles. Mit 22 Fischen, die es auf eine Gesamtlänge von 285 Zentimeter brachten, holte sich Marie Grießhammer dabei den ersten Platz. Es folten Willi Schneider (180 Zentimeter) und Tom Matzke (118 Zentimeter).



Ihre Fischbrötchen sowie die Westernsuppe und Pulled Pork (gezupfte Schweineschulter) brachten die Angler dann auf dem Festplatz an den Mann respektive die Frau. Dort war man mit dem Besucherzuspruch sehr zufrieden. Bis weit nach Mitternacht war das Areal sehr gut gefüllt. Am Nachmittag sorgte Dudel-Lumpi für Kurzweil bei den Jüngsten, am Abend verstanden es die Linedancers „Lineangels“ prima, das Publikum bei Laune zu halten. Für Livemusik sorgte die Countryband „Tanglewood und Co.“. Ein Höhenfeuerwerk vom Feinsten erfreute gegen 22 Uhr die Festbesucher.