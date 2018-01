Gelungener Start ins Jahr 2018

Letzten Sonntag begann das Sportjahr für die zweite Mannschaft der Dommitzscher Volleyballer in Delitzsch. Gegner an diesem Tag waren der SV Stahl Delitzsch I und GSVE Delitzsch IV.

Dommitzsch II – SV Stahl Delitzsch 2:0

Mit einer konzentrierten und geschlossenen Mannschaftsleistung über beide Sätze konnte der DSV Punkt für Punkt einfahren. So ging der erste Satz über den Zwischenstand 7:3 am Ende mit 25:14 recht klar an die Dommitzscher. Im 2.Satz das gleiche Bild, welcher mit 25:17 gewonnen werden konnte.

Dommitzsch II – GSVE Delitzsch IV 2:0.

Ein nervöser Beginn gegen den Nachwuchs aus Delitzsch. Schwächen in der Annahme, gefolgt von Fehlern beim Aufschlag brachten den DSV erst mal in den Rückstand. Mitte des 1. Satzes wurde das Spiel besser. Der Block bekam die generischen Angreifer zu fassen, die Annahme stabilisierte sich, mit sauberen Zuspiel konnten sich die Angreifer durchsetzen. Der DSV ging in Führung und gab sie nicht mehr ab. (25:22) Im 2. Satz wurde von Anfang an konzentriert gespielt und den jungen Delitzschern der Zahn gezogen. Der Satz wurde mit 25:14 klar gewonnen.

Mit diesen zwei Siegen führt der DSV II weiter die Tabelle an.

Dommitzsch: S. Mitrenga, S. Ast, R. Kerwel, C. Smolka, T. Dahms, H. Schumann, J.S. Füssel, R. Janetzki

1. Dommitzscher SV II 10 16:5 16 2. LSG Löbnitz 8 14:4 14 3. SV Arzberg 9 11:10 10 4. SG Pristäblich 7 10:7 8 5. SV Stahl Delitzsch 5 7:5 6 6. GSVE Delitzsch IV 6 4:10 2 7. Sachsen Delitzsch II 4 1:8 0 8. SV Bad Düben III 7 0:14 0